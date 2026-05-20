本周台灣天氣高溫悶熱為主，不過仍有梅雨鋒面、熱帶擾動逐漸發展，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「颱風」在下周後期將有一波活躍，是否生成還有待觀察；下一波梅雨鋒面則會在下周五（5月29日）前後逐漸接近台灣，各地降雨機率提高，現階段「高溫、午後雷陣雨」的天氣則會再持續一段時間。
太平洋高壓增強 台灣雲少出太陽
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於太平洋高氣壓明顯增強、西伸，衛星雲圖可以發現，台灣附近雲量偏少，整體環境逐漸轉為典型夏季型態；另一邊，中國華中至長江流域一帶，則是有大片雲系與降雨區發展，代表梅雨鋒面目前仍持續在北方活動。
高溫防午後雷雨 梅雨鋒面下周報到
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，受到高壓持續籠罩影響，未來幾天台灣大致維持晴朗、炎熱的天氣，在偏南風環境下，各地高溫普遍可達31至33度，中南部內陸及近山區，甚至有機會出現34度以上高溫 ；午後要注意雷陣雨發展，尤其各地山區。
雖然高溫炎熱，但梅雨季還沒有結束，預估下一波鋒面有機會在下周五前後接近台灣。氣象專家賈新興也提醒，預估下周三傍晚鋒面會進入台灣，全台降雨機率提高，明顯雨勢持續至下周四。
颱風準備活躍 路徑、強度變數大
至於颱風情況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，以目前資料研判，下周後期將有一波活躍期，但目前變數仍然相當大，還需要持續觀察。
賈新興則補充，5月底左右，菲律賓東方海面附近，有熱帶系統發展的趨勢，蠻有機率成為「熱帶性低氣壓」，是否增強為「颱風」還有待觀察，目前機率偏低，路徑以往西為主，對台灣會不會造成影響尚不明確。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於太平洋高氣壓明顯增強、西伸，衛星雲圖可以發現，台灣附近雲量偏少，整體環境逐漸轉為典型夏季型態；另一邊，中國華中至長江流域一帶，則是有大片雲系與降雨區發展，代表梅雨鋒面目前仍持續在北方活動。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，受到高壓持續籠罩影響，未來幾天台灣大致維持晴朗、炎熱的天氣，在偏南風環境下，各地高溫普遍可達31至33度，中南部內陸及近山區，甚至有機會出現34度以上高溫 ；午後要注意雷陣雨發展，尤其各地山區。
雖然高溫炎熱，但梅雨季還沒有結束，預估下一波鋒面有機會在下周五前後接近台灣。氣象專家賈新興也提醒，預估下周三傍晚鋒面會進入台灣，全台降雨機率提高，明顯雨勢持續至下周四。
至於颱風情況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，以目前資料研判，下周後期將有一波活躍期，但目前變數仍然相當大，還需要持續觀察。
賈新興則補充，5月底左右，菲律賓東方海面附近，有熱帶系統發展的趨勢，蠻有機率成為「熱帶性低氣壓」，是否增強為「颱風」還有待觀察，目前機率偏低，路徑以往西為主，對台灣會不會造成影響尚不明確。