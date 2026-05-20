本周台灣天氣高溫悶熱為主，不過仍有梅雨鋒面、熱帶擾動逐漸發展，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「颱風」在下周後期將有一波活躍，是否生成還有待觀察；下一波梅雨鋒面則會在下周五（5月29日）前後逐漸接近台灣，各地降雨機率提高，現階段「高溫、午後雷陣雨」的天氣則會再持續一段時間。

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太平洋高壓增強　台灣雲少出太陽

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於太平洋高氣壓明顯增強、西伸，衛星雲圖可以發現，台灣附近雲量偏少，整體環境逐漸轉為典型夏季型態；另一邊，中國華中至長江流域一帶，則是有大片雲系與降雨區發展，代表梅雨鋒面目前仍持續在北方活動。

▲太平洋高氣壓明顯增強，台灣附近雲量偏少，環境逐漸轉為典型夏季型態。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲太平洋高氣壓明顯增強，台灣附近雲量偏少，環境逐漸轉為典型夏季型態。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
高溫防午後雷雨　梅雨鋒面下周報到

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，受到高壓持續籠罩影響，未來幾天台灣大致維持晴朗、炎熱的天氣，在偏南風環境下，各地高溫普遍可達31至33度，中南部內陸及近山區，甚至有機會出現34度以上高溫 ；午後要注意雷陣雨發展，尤其各地山區。

雖然高溫炎熱，但梅雨季還沒有結束，預估下一波鋒面有機會在下周五前後接近台灣。氣象專家賈新興也提醒，預估下周三傍晚鋒面會進入台灣，全台降雨機率提高，明顯雨勢持續至下周四。

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
颱風準備活躍　路徑、強度變數大

至於颱風情況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，以目前資料研判，下周後期將有一波活躍期，但目前變數仍然相當大，還需要持續觀察。

賈新興則補充，5月底左右，菲律賓東方海面附近，有熱帶系統發展的趨勢，蠻有機率成為「熱帶性低氣壓」，是否增強為「颱風」還有待觀察，目前機率偏低，路徑以往西為主，對台灣會不會造成影響尚不明確。

▲5月底至6月初，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展訊號，不排除增強為颱風。（圖／賈新興提供）
▲5月底至6月初，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展訊號，不排除增強為颱風。（圖／賈新興提供）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...