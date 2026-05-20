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520最有味炸雞股創櫃！繼光香香雞股票代號7418

▲台式炸雞全球飄香，繼光香香雞今登錄創櫃板。（圖／香繼光提供）

繼光香香雞全球店數突破400家！台中路邊攤起家：拚掛牌炸雞股

▲香繼光集團引進日本第一天丼「金子半之助」。（圖／香繼光集團提供）

香繼光股份有限公司 大事記

▲繼光香香雞背後為香繼光股份有限公司，近年重要大事一圖看懂。（圖／Gemini製圖、記者蕭涵云監製）

520「最有味」炸雞股拚掛牌登錄創櫃板了！台式炸雞國民品牌「繼光香香雞」，背後香繼光股份有限公司創櫃（股票代號：7418），將於今5月20日登錄創櫃板。1973年創立的繼光香香雞從台中市繼光商圈路邊攤販起家，至今全球店數已突破400家，還成功引進日本第一天丼「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」等超人氣排隊名店，是最香台灣之光。櫃買中心創櫃板再添生力軍！香繼光股份有限公司（股票代號：7418；產業類別：其他）將於今5月20日登錄創櫃板。香繼光主要業務為經營自創炸雞品牌「繼光香香雞」，透過直營、加盟及代理模式，將台式炸雞從街頭小吃、發展成為全球知名連鎖品牌，業務版圖涵蓋台灣、中國大陸及其他海外市場，在世界各地都能聞到繼光香香雞的台式炸雞經典飄香。為提供多元餐飲選擇，香繼光並成功引進日本第一天丼「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」等超人氣排隊名店，為台灣餐飲市場提供道地日式餐飲體驗，也強化集團在餐飲市場的多角化布局。同時致力於產品研發及製程精進，持續推動菜單多元化與創新性，以滿足不同年齡層與消費者族群之需求。近年積極投入中央廚房及標準化製程之建立，不只通過國際級ISO22000認證透過自動化與系統化管理，還實施央廚加工品嚴格的HACCP體檢，確保生產效率並確保產品品質之穩定性與一致性，進一步提升了品牌信賴度與市場競爭力。1973年創立的繼光香香雞，第一家店從台中市繼光商圈路邊攤販起家，主打「每個台灣人記憶中炸雞的味道」，至今全球店數已突破400家。2015年起，陸續引進日本第一天丼「金子半之助」；2018年東京第一海鮮丼「日本橋海鮮丼 辻半」來台展店；2020年再推出全新手搖飲品牌「Tplus茶加」，讓繼光香香雞正式蛻變成為多元化經營的香繼光餐飲集團。繼光香香雞至今飄香53年，今登錄創櫃板，將力拚掛牌上市最香的炸雞股。1973年創立繼光香香雞1987年成立食品調理工廠2000年成立中央廚房2009年進駐百貨商場2010年上海展店2013年香港展店2014年儲值型會員卡JG Card正式發行2015年馬來西亞展店／代理日本第一天丼「金子半之助」2016年全球門市突破200家2017年進軍美加2018年代理東京第一海鮮丼「日本橋海鮮丼 辻半」2019年越南展店／全球門市突破350家2020年菲律賓展店／手搖茶飲新品牌「Tplus」開幕／全新食品供應鏈中央廚房落成2026年登錄創櫃板想當香香雞股東卻在股票交易 APP 裡搜不到？因為它登錄的是「創櫃板」 (GISA)，這是櫃買中心專為微型新創企業設計的助跑道，側重「輔導」而非「交易」。關鍵三重點：1、無公開交易： 創櫃板僅提供籌資功能，沒有次級市場（無法像一般股票隨買隨賣），因此看盤APP找不到股價資訊。2、認購有上限： 為保護投資人，一般投資人（非專業投資人）全年度認購總額上限為15萬元。3、上市櫃先修班： 它是企業邁向興櫃、上市櫃前的「搖籃」，雖然流動性極低，卻是發掘未來產業明星的隱藏基地。