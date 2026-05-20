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今（20）日是賴清德總統就職2週年，國防部今日發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲6艘共艦，以及13架次共機逾越海峽中線侵擾北部、中部、西南及東部空域。國防部上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、3艘公務船及24架次共機，其中13架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。國防部昨日晚間表示，自8時36分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。