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短期心臟冠狀動脈嚴重阻塞 醫揭原因：頗為罕見

一名台中市50歲林姓主管工作拚命，但過去5個月來，每天頻繁出現心絞痛、胸悶症狀，起初以為只是胃食道逆流，趁著生日安排健康檢查，竟發現右冠狀動脈嚴重阻塞，有如被「掐斷」。經緊急置放支架後，終於又能大口呼吸。「才短短2年，整條通暢血管竟變成大阻塞。」患者5個月前，發現自己只要稍微走快一點，爬2、3層樓梯、或開會坐比較久，胸口就會出現緊縮感，彷彿被隱形的繩子勒住，有時還會伴隨冒冷汗與左肩痠痛，次數頻繁到每天凌晨睡覺時都會被心絞痛驚醒。但每當症狀發生時，病人自述會嘗試全身用力伸展、來回踱步，甚至蹲在地上保持不動，狀況多半會逐漸緩和，原本認為可能是工作太累，睡一覺休息就好，甚至是「胃食道逆流發作」，盡量少吃一點就可以降低發作頻率。經過檢查發現患者右冠狀動脈極度嚴重狹窄。亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，個案藉由注射顯影劑的心臟血管斷層掃描攝影，挖出隱藏在體內的2顆「未爆彈」，影像報告顯示，患者右冠狀動脈極度嚴重狹窄，血流幾乎無法順利通過，左前降支動脈同樣有70%比例阻塞，「等於三條高速公路中，有兩條已經坍方無法通行」。雖然有出現部分「側支循環」救援供應，但仍隨時可能發生急性心肌梗塞甚至猝死風險。王宇澄提到，經溝通後，醫療團隊先利用心導管檢查及氣球擴張手術找出阻塞位置，隨後在右冠狀動脈、左前降支動脈分別精準置放2根、1根塗藥心臟支架，成功撐開血管，讓血液重新恢復暢通，患者也透露「當支架放進去、血管被打通的那一瞬間，感覺到胸口那塊壓了5個月的大石頭瞬間消失，呼吸變得前所未有的順暢」。王宇澄指出，心臟冠狀動脈短期內嚴重阻塞的情形頗為罕見，原因可能與粥狀斑塊破裂與血栓形成有關。另外，心理壓力、情緒波動甚至過度勞累也可能導致血壓升高、心跳加快，增加斑塊破裂風險。由於阻塞初期往往沒有明顯劇烈疼痛，多數患者常以胸悶、喘不過氣、容易疲勞等非典型症狀表現，特別是有抽菸習慣、三高病史、家族心血管病史的民眾，更是高危險群。王宇澄提醒，若出現持續性的胸部不適，切勿當成腸胃不適或過勞處理，應盡速就醫評估，同時務必戒菸、控制三高、健康飲食以及規則運動，若已置放支架，則需嚴格服用抗血小板藥物以防支架阻塞，千萬不能自行停藥，避免導致支架急性阻塞。