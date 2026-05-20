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關鍵少數倒戈：表決票數與議員表態

提案人：川普私自回絕和平提議

停火流於形式：美伊海上衝突與川普的最後通牒

美國聯邦參議院19日推進了一項決議案，要求美國總統川普（Donald Trump）獲得國會授權，否則必須結束對伊朗的戰爭。雖然最終以50票贊成對47票反對通過程序性表決，但下一步仍須經參議院正式表決通過，之後還得送交眾議院審議，整體過關難度仍高。綜合華盛頓郵報、路透社等媒體報導，推進該決議的程序性投票結果最終以50票贊成、47票反對通過。有四名共和黨籍議員「倒戈」，與除了一位之外的所有民主黨人一同投下贊成票。另有三名共和黨人缺席投票。賓州參議員費特曼（John Fetterman）是唯一投下反對票的民主黨人。這四名加入民主黨陣營支持推進決議的共和黨籍議員，分別是肯塔基州的保羅（Rand Paul）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）與路易斯安那州的凱西迪（Bill Cassidy）。這項表決結果，對於長期主張《憲法》明文規定「唯有國會而非總統才擁有宣戰權」的國會議員來說，無疑是一次勝利。然而，這僅是一次程序性投票，該決議案在正式生效前仍面臨重重阻礙。即使該決議案最終在擁有100席的參議院獲得通過，還必須在共和黨把持的眾議院過關，並且必須在參眾兩院均取得三分之二的多數絕對優勢，才能推翻川普預期會祭出的總統否決權。起草該決議案的維吉尼亞州民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）表示，目前的停火協議為川普提供了一個向國會申述理由的絕佳機會，因為川普先前曾透露，德黑蘭當局已提出一項新提議，企圖結束自2月28日爆發的美以對伊戰爭。凱恩在投票前的辯論中表示：「在我們重新點燃戰火之前，現在正是進行討論的完美時機。總統收到了和平與外交提議，卻在沒有與我們共享資訊的情況下，直接把這份提議丟進垃圾桶。」在此之前，川普所屬的共和黨人今年已在參議院封殺了七次推進類似決議案的嘗試。此外，他們今年也在眾議院以微弱的票數差距，擋下了三項戰爭權力決議案。這項決議援引1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution）。該法規定，美國總統在發動軍事行動後，最多只能維持60天，之後必須結束行動、尋求國會授權，或者以「涉及美軍安全且不可避免的軍事必要性」為由申請延長30天，並在該期限內撤離軍隊。5月1日正是川普正式向國會通報衝突爆發滿60天的日子，也是川普依法必須就戰爭事務向國會進行說明的期限。川普曾在5月1日宣稱，一項停火協議已經「終結」了對伊朗的敵對行動。儘管川普做出此番宣告，美軍仍持續封鎖伊朗港口並打擊伊朗船隻，而伊朗也實質上封鎖了荷姆茲海峽，並持續襲擊美國船艦。川普在18日宣布暫緩攻擊伊朗後，再度於19日發出最後通牒，稱雙方無法達成共識，美國可能需要再次對伊朗實施軍事打擊，「我會說兩三天內，也許是22日、23日、24日之類的，也可能是下周初」。