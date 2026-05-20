台北101董事長賈永婕近日在邰智源主持的YouTube節目《下班去吃飯》中，談及台灣認同時一句「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡」，引爆藍綠支持者激烈論戰。對此，資深媒體人羅友志分析，這場風波之所以越燒越大，關鍵就在於過去綠營過去10年慣用的「愛台灣＋滾出去」無敵組合拳，如今已經逐漸失效。

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羅友志19日在臉書發布影片指出，前總統蔡英文執政時期，「Team Taiwan」、「愛台灣」幾乎是無敵口號，只要相關論述一出，在野聲音往往立刻被壓制，甚至很難形成有效反擊。他認為，當時「愛台灣」幾乎成了特定陣營的政治標誌。

不過，羅友志提到，自從世界12強棒球賽後，網路上開始大量出現調侃「天色漸漸光」等綠營口號的迷因與反串，社會氛圍也逐漸改變。越來越多人開始質疑，「愛台灣」難道只能由綠營定義？難道只有特定立場的人，才有資格談愛台灣？

針對賈永婕的發言，羅友志直言，她並不是第一位喊出「不爽就離開台灣」論調的人。過去10年，類似言論其實出現過無數次，「愛台灣」、「滾出去」更是綠營過去10年的無敵組合拳。但這一次，輿論卻出現明顯反撲。他分析，因為賈永婕位置不夠高、招式也不夠強，因此社會開始冒出大量「你憑什麼叫我滾出去」聲浪，反彈力道猶如海浪般倒灌回來。

羅友志認為，如今終於有人敢正面挑戰「愛台灣＋滾出去」這套論述，至於原因究竟是民眾聽膩了、開始覺醒，還是社會氛圍已經改變，仍值得觀察。但他直言，從目前情勢來看，這兩招的政治威力顯然正在快速失效。羅友志最後也點出，即便如此，民進黨似乎仍持續使用這套論述模式，原因恐怕是「也沒有別的招了」。

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林翊涵編輯記者

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