台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，在中山、西門兩大商圈設置吸菸室，今天國民黨新北市長參選人李四川參訪，被問到無菸城市是否變成雙北共治的體現？他也說新北耶誕城可以先做執行。

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李四川今天和蔣萬安一同參訪位於中山商圈的負壓式吸菸室，被問到是否可能將無菸城市納入競選政見？他說，新北幅員比較廣大，好的政策一定會納入政見，在新北要從商圈尤其人較多的地方來做起，讓商圈無菸害。這一部分大概未來會先執行。

李四川說，雙北一定要共治才能共好，原則上像新北耶誕城可以先做執行。

蔣萬安說，根據電信調查，台北市日間的流動人口數，比夜間要多了 65 萬。而且很大比例都從新北來的朋友。所以有一句話說「日間台北，夜間新北」，雙北就是一體，所以今天來看「無菸城市」推動，還有李四川之前說的「30分鐘都會共榮生活圈」，雙北就是一體，透過深度協同治理，才是真正市民之福，雙北共治才會共好。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

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