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民眾黨年底投入地方首長選戰+1。民眾黨主席黃國昌今（20）日證實，民眾黨中央委員會預計徵召新竹市副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長，邱臣遠同時已經向新竹市長高虹安遞出辭呈，接受民眾黨徵召參選竹北市長。邱臣遠9日陪同桃園市議員參選人徐千晴掃街時受訪表示，竹北市一直是民眾黨得票率最高的縣轄市，他身為新竹黨部主委，責任就是最強的候選人，目前黨中央正在進行相關徵召作業，他會努力讓自己成為最強的候選人，現在不管竹北市長鄭朝方是否參選，台灣民眾黨一定會推出人選，他也會努力成為最強的候選人。黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對新竹縣竹北市長提名作業，黃國昌證實民眾黨選決會昨天有開會，通過徵召邱臣遠參選竹北市長，「今天在中央委員會順利通過，應該不會有任何問題」，因為民眾黨不斷在佈局，邱臣遠在黨內也有非常高度的共識。黃國昌指出，當邱臣遠知道要被民眾黨徵召參選新竹縣竹北市長，其實就已經有跟高虹安提出辭呈，邱臣遠的辭職也是即刻生效。民眾黨中央黨部今日下午也將舉行記者會，宣布提名徵召邱臣遠參選竹北市長，黃國昌將陪同邱臣遠出席記者會。