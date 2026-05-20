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繼光香香雞飄香53年！創辦人黃錦昌台中起家 全球破400店

▲繼光香香雞1973年在台中起家，至今飄香53年。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）

繼光香香雞爆「捷運最大威脅」！粉絲：肚子餓到受不了

▲繼光香香雞特殊香氣，許多人一聞就知道，再聞肚子餓得受不了。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）

旗下擁有台式炸雞國民品牌「繼光香香雞」的香繼光股份有限公司今（20）日登錄創櫃板（股票代號：7418），創辦人黃錦昌從台中路邊攤起家、飄香53年不走味，拚到全球店數破400家，堪稱最香台灣奇「雞」；連愛吃繼光香香雞的粉絲都笑稱「是坐捷運最大威脅」，只要有人提上車，特殊香味讓人受不了，肚子直接餓起來。繼光香香雞創辦人黃錦昌，1973年於台中市繼光商圈創立第一家門市繼光店，搶眼的大紅色招牌佇立在熱鬧街口，為過往商旅和莘莘學子交通轉運站提供香噴噴的美味炸雞。在黃錦昌印象中，放學的孩子總會在補習前買份香香雞，他看著學生長大、遠赴外地唸書打拚，甚至在下次回程中，已經結婚生子，點滴之中累積回憶。他發現，每傳遞一份香香雞、獻上最真誠的笑容，看著大家分享著手中炸雞的歡樂，便是繼光香香雞想傳遞的精神「每個台灣人記憶中炸雞的味道」。黃錦昌的兩個兒子黃宏偉、黃智雄，分別在1998、1999年退伍後接手家族企業；二代開始創新品牌，並著手建立差異化品牌識別，從註冊商標、統一品牌形象打造產品包裝與制服設計。進而發展出國際化企業的規模，2010年起往兩岸三地與海外展店；至今2026年全球店數已破400家，堪稱最香台灣奇「雞」。繼光香香雞的招牌「香香雞」，主打獨家數十種辛香料精心醃漬入味，現點現炸再以特製胡椒粉點綴香氣，獨特風味讓人一吃就有記憶點。繼光香香雞至今飄香53年，特殊香氣仍是台灣人的共同記憶之一。常有粉絲苦笑抱怨，「坐捷運最大威脅」就是遇到繼光香香雞，只要有人提上車，香味實在讓人受不了，一聞就知道是繼光香香雞。還有美食部落客無奈表示，最討厭在下班時間的捷運上聞到繼光香香雞的味道，因為肚子直接餓起來，好想也馬上來一口，直呼帶繼光香香雞上捷運的人「真的很沒有公德心！」只要方圓五公尺內聞到的人，都會瞬間失去理智尋找炸雞在哪裡，笑稱簡直是「集體嗅覺霸凌」。