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醫美偷拍事件延燒，全台各地爆監視器之亂，連LaLaport購物中心與知名運動品牌Under Armour都出現監視器爭議，台中市長盧秀燕今宣布，繼醫美、運動場館、三溫暖之後，將把全市17家百貨賣場列入第4類稽查對象，自後天起啟動稽查、保障民眾的隱私與人權。她透露自己經年累月穿長褲，也與避免被偷拍有關。一名女顧客抱怨，她與閨蜜18日到台中LaLaport的運動用品店Under Armour消費，試穿完運動內衣後，發現更衣室外監視器鏡頭疑似對著裡面拍，店長聲稱不會拍到私密畫面，又不肯交出完整影片，最終報警處理，竟確認「什麼都拍到了」！警方將全案移送法辦。台中LaLaport事後回應，將要求所有專櫃主動檢視攝影器材位置是否妥當；Under Armour則深感遺憾，將全面檢視全台相關店點的監視器設備及拍攝角度。台中市政府經發局昨天中午前往了解，被視為證物的監視器已拆下。經發局指出，此案是否涉及刑事犯罪，已由司法單位偵辦中。LaLaport館內備有反針孔偵測設備，業者定期針對廁所、哺乳室等隱私空間進行檢測，品牌櫃位也由樓層管理人員定期巡查。台中市長盧秀燕今（20）日受訪時表示，百貨公司確有很多試穿空間可能成為偷拍熱點，她昨天已經指示相關單位擴大稽查。市府先前已啟動「反針孔聯合擴大稽查專案」，全面掃蕩全市醫美、健身場館、三溫暖等3大類高風險私密場域，接下來會把全市17家百貨公司、大賣場等有更衣室的場所列為第4類，從22日起擴大稽查。稍後答詢市議員陳成添時，盧秀燕重申保障民眾隱私與人權的決心，她也提醒即使在公園、捷運等公開場域，都有被偷拍的可能，自己經年累月穿長褲除了方便，也與此有關。