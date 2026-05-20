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總統賴清德今（20）日於就職兩週年發表執政成果並接受媒體提問，被問及美國總統川普稱想與治理台灣的人對話，賴清德回應若有機會自己有責任說出台灣社會的心聲，包括台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素；中國才是台海和平穩定的破壞者；希望軍購持續下去；最後則是中華民國台灣是主權獨立國家，台灣人民追求民主自由，不應該被視為挑釁。賴清德被問及若有機會能與川普會面要說什麼？賴清德表示，其實台灣跟美國的溝通管道向來暢通，但如果有機會，有責任說出台灣社會的心聲，自己會強調幾點，首先台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀。台灣也是台海和平穩定的守護者。其次，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，引起了印太區域緊張情勢的升高；第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平，也就是說國防力量的提升，跟對美的軍事採購，是維護台灣安全之外，也是維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。最後，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權力併吞台灣。台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不應該被視為挑釁。賴清德說，因此非常期待台美，還有跟民主國家能夠更共同合作，促進台海的和平穩定，以及區域的和平安全。