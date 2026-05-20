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▲智旻（Jimin）連續三次在團體宣傳照中不見身影，引發粉絲強烈不滿抗議。（圖／翻攝自X）

韓國天團BTS（防彈少年團）近期舉辦演唱會，大動作回歸全球舞台。然而，經紀公司HYBE卻接連發生重大工作疏失，讓全球粉絲集體爆發怒火。人氣成員智旻（Jimin）在短短時間內，從國際線上官媒到實體線下報章雜誌，連續三次在團體宣傳照中遭到排除，原本應該是七個人的團體照片硬生生被卡成「六人版本」，引發全球粉絲發起大規模的維權抗議運動。BTS日前受到墨西哥新任女總統Claudia Sheinbaum的邀請，前往國家宮進行歷史性的會面。隨後，總統在個人官方社群平台上分享了成員們在總統府陽台俯瞰五萬名朝聖人潮的紀念合照。眼尖的粉絲立刻發現，在公開的照片中，畫面裡只看得到另外六位成員與總統的同框身影，唯獨智旻完全消失在畫面鏡頭之外。之後在韓國的實體雜誌報導相關新聞時，再度沿用這張不完整的六人缺角照片當配圖。粉絲指出，跨國大型官方活動物料以及南韓本土實體印刷物的肖像權授權，在出版發布前理應都必須經過經紀公司 HYBE 的嚴格把關與最終確認，卻放任缺一人內容過審，讓人難以理解。另外，世界盃足球賽官方日前正式宣布BTS將與流行天后瑪丹娜、夏奇拉共同擔任美加墨世界盃決賽歷史上首次中場秀的表演嘉賓。本該讓全體粉絲歡呼雀躍的國際官方海報中，國際主視覺宣傳圖竟然又唯獨缺少了智旻ㄧ人。大批粉絲目前在各大社群平台上集體刷起抗議標籤，嚴正重申BTS永遠是七個人缺一不可，強烈譴責經紀公司拿著藝人創造的龐大商業價值，卻連最基本的內容審查與藝人尊重都無法做好，強烈要求官方必須針對連續疏失給出合理的公開解釋與道歉。