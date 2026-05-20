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被動元件今（20）日再度走強，其中指標股國巨*（2327）再度衝上分拆後新天價，最高來到540元，上漲逾8%，跟去年分割後股價相比已上漲295%，接近3倍。被動元件族群受惠於市場對下半年電子業景氣復甦的預期，特別是MLCC等被動元件庫存調整已近尾聲，加上部分廠商傳出訂單能見度提升，推升資金重新簇擁。國巨第一季合併營收達381.66億元，季增6.1%，年增22.7%，而若以美元換算，單季營收季增4.2%，年增達27.6%。除了營收與淨利大躍進，國巨在獲利指標上更呈現「三率三升」。第一季毛利達145.42億元，季增8.4%、年增31.2%，帶動毛利率攀升至38.1%，季增0.8個百分點、年增2.5個百分點。營業利益到96.13億元，季增10.1%、年增48.7%，推升營業利益率達25.2%，季增0.9個百分點，年增4.4個百分點。此外，業外收益也為整體獲利大進補，單季非營業項目淨收入為7.12億元，主要受惠於3.03億元的淨利息收入以及1.85億元的匯兌收益挹注。針對第一季營運的強勁成長，國巨指出，最主要的驅動力來自於AI相關應用需求的熱烈拉貨動能，同時標準品與特殊品也維持著穩定成長的步伐。面對近期全球原物料價格持續上升的壓力，經營團隊強調，將會透過進一步提升內部營運效能，並適當反映成本來積極因應。國巨表示，雖然全球地緣政治上的重大不確定性依然存在，但目前客戶庫存已全面達到健康水平。國巨*今日股價表現強勁，國巨*最高來到540元，上漲逾8%，跟去年分割後股價相比已上漲295%，接近3倍，帶動同族群個股走強，凱美、立隆電、大毅、日電貿、臺慶科、華容、九豪、鈞寶、信昌電、立敦、聚鼎、鈺邦、天二科技攻上漲停板，華新科、禾伸堂上漲逾9%。