臺南市政府表示，「旅遊臺南 住宿點數」活動自推出以來廣受民眾熱烈迴響，每1點就可以折抵1元住宿費方式，讓點數在短時間內搶領一空，臺南市政府觀光旅遊局決定加碼，以每週發放的方式持續點燃春夏旅遊住宿熱潮。從今日開始，連續6周的週三將發放點數每人500點，每梯次當日凌晨00:00發放，且每場限量5萬點，等於每梯次僅有100位名額，《NOWNEWS今日新聞》整理點數領取方式快速2步驟。
臺南市政府觀光旅遊局補充說明，本次加碼活動採每週發放形式，共計六波，各波發放時間均為加碼當日凌晨00:00，於今（20）日開跑，今凌晨首場已發放5萬2000 點，後續於5月27日、6月3日、6月10日、6 月17日、6月24日各加發5萬點。6波合計加碼總量共計30萬2000點，領取的點數每1點可視為1元折抵住宿費。
🟡「旅遊臺南 住宿點數」加碼活動2步驟領點數：
步驟1：先至「旅遊臺南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）加入成為好友，並填寫基本資料註冊成為會員。
步驟2：於每週三加碼發放點數時，點選活動LINE帳號「領取點數-會員專區-用戶專區-取得點數」按鍵路徑取得點數，先搶先得，發完為止。
觀光旅遊局表示，點數折抵活動期間全臺南超過 130家旅宿業及露營業者共襄盛舉，包含中西區、安平區、北門、龍崎、玉井等行政區，6月30日前平日入住可抵用點數行政區之合作旅宿住宿，享受住宿優惠。
🟡想玩台南還有這些旅遊補助：
住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，各店家的優惠方案請見「住宿臺南 好康三重送」網站。
觀旅局提醒，凡於5月至10月入住臺南合法旅宿並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲得1組抽獎序號；若於平日（週日至週四，且不含國定假日）入住，可再額外獲得1組抽獎序號；5至6月入住再加碼送1組抽獎序號，大幅提升中獎機率，發票或收據亦請於「住宿臺南 好康三重送」網站「會員專區」內登錄。
🟡旅遊補助台東也有！合法旅宿幾乎都可用，申請方式一次看
台東縣府觀光發展處也提到，優惠開放申請首日也湧現申辦潮，累計逾1000組自由行及團體旅客完成申辦，5月起台東各項活動都可使用，包含東浪嘉年華、最美星空系列活動、台灣國際熱氣球嘉年華以及全新登場的「2026台東博覽會」等。台東大部分飯店旅館都有參與此優惠活動，知名飯店包含娜路彎大酒店、台東桂田喜來登酒店、樂樂日暉溫泉酒店、知本老爺大酒店等，名單詳見「台東一遊未盡」官網。
🟡「台東一遊未盡」住宿獎勵方案資訊一覽：
活動期間：
2026年05月01日起至2026年12月05日止。
適用對象：
符合活動資格之國內外自由行旅客。
參加條件及折抵：
每人限定使用 1 次。須於活動期間內連續入住台東合法旅宿滿5晚（含）以上，即可折抵2500元/房。
參加方式：
▪️步驟一、 註冊登入：
點選「即刻登入享優惠」，並提前完成「我要參加-連續 5 晚自由行」所需資料。
▪️步驟二、查看資格：
尚未使用過折抵者，頁面將顯示可使用之2500元／房折抵。
▪️步驟三、入住核對：
入住現場出示本人「手機畫面＋身分證明文件」，供旅宿業者核對身分與資格。
▪️步驟四、折抵流程：
確認折抵住宿費用後，輸入由旅宿業者提供的「核銷碼」，即完成本次流程。
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步驟1：先至「旅遊臺南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）加入成為好友，並填寫基本資料註冊成為會員。
🟡想玩台南還有這些旅遊補助：
住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，各店家的優惠方案請見「住宿臺南 好康三重送」網站。
觀旅局提醒，凡於5月至10月入住臺南合法旅宿並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲得1組抽獎序號；若於平日（週日至週四，且不含國定假日）入住，可再額外獲得1組抽獎序號；5至6月入住再加碼送1組抽獎序號，大幅提升中獎機率，發票或收據亦請於「住宿臺南 好康三重送」網站「會員專區」內登錄。
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台東縣府觀光發展處也提到，優惠開放申請首日也湧現申辦潮，累計逾1000組自由行及團體旅客完成申辦，5月起台東各項活動都可使用，包含東浪嘉年華、最美星空系列活動、台灣國際熱氣球嘉年華以及全新登場的「2026台東博覽會」等。台東大部分飯店旅館都有參與此優惠活動，知名飯店包含娜路彎大酒店、台東桂田喜來登酒店、樂樂日暉溫泉酒店、知本老爺大酒店等，名單詳見「台東一遊未盡」官網。
🟡「台東一遊未盡」住宿獎勵方案資訊一覽：
活動期間：
2026年05月01日起至2026年12月05日止。
適用對象：
符合活動資格之國內外自由行旅客。
參加條件及折抵：
每人限定使用 1 次。須於活動期間內連續入住台東合法旅宿滿5晚（含）以上，即可折抵2500元/房。
參加方式：
▪️步驟一、 註冊登入：
點選「即刻登入享優惠」，並提前完成「我要參加-連續 5 晚自由行」所需資料。
▪️步驟二、查看資格：
尚未使用過折抵者，頁面將顯示可使用之2500元／房折抵。
▪️步驟三、入住核對：
入住現場出示本人「手機畫面＋身分證明文件」，供旅宿業者核對身分與資格。
▪️步驟四、折抵流程：
確認折抵住宿費用後，輸入由旅宿業者提供的「核銷碼」，即完成本次流程。