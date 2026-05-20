民進黨立委黃捷和吳沛憶近期表示，要推「推銷沈伯洋大法」，更開玩笑說要印姓名貼貼在各種地方，在捷運上要一直把東西丟在地上，撿起來就是沈伯洋。對此，台北市長蔣萬安笑說，如果要做宣傳行銷當然可以，但不要在捷運上亂丟垃圾。

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綠開玩笑推銷沈伯洋　要印姓名貼丟地上

民進黨立委黃捷跟吳沛憶近期在自家網路節目《加開零食會》推銷民進黨台北市長參選人沈伯洋，過程中更說需要「推銷沈伯洋大法」，更開玩笑要支持者，每天走在路上就想辦法用各種方式發出「沈伯洋」的聲音，然後去印姓名貼，在各種東西上面貼沈伯洋，然後走在路上、捷運上就要把東西一直丟在地上，撿起來就是「沈伯洋」。

此事遭藍營粉專大酸，這種亂丟垃圾的方式，一定能讓台北市民支持沈伯洋，青鳥也一定要學習黃捷跟吳沛憶宣傳的方式，到處喊沈伯洋姓名，這樣就穩了。

蔣萬安愣住　笑回別在捷運丟垃圾

台北市長蔣萬安今被問到此事，先是反問「丟到捷運地上？」，隨後笑說，如果要做宣傳行銷是可以，但是不要在捷運上隨處丟垃圾。

另外對於沈伯洋稱，讓大家休息時間對齊，相處時間增加，就會有消費力帶動經濟成長，蔣萬安則表示，不清楚這個政策內容，但台北市今年3月正式上路的「育兒家庭減工時不減薪」的政策，目前有349家企業響應，而且加入、申請計畫超出預期，未來也會持續歡迎各中小企業，讓育兒家庭爸媽能夠受惠，他們會持續努力。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...