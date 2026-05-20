《極限競速：地平線6》從開放體驗到正式上市，各大社群湧現實機遊玩畫面，在日本街頭與城市駕車令人著迷，高度自由的「痛車」塗裝功能更是玩家花費大量時間的系統，近期則有台灣玩家還原「蝦皮」和「全家」的物流貨車，在遊戲中上演「尬車」大戰，影片引發熱議，還意外釣出兩大業者的小編出面回應。
有玩家透過 Threads 分享，與好友在《極限競速：地平線6》中自製「蝦皮、全家」的物流車，並開上公路賽道一較高下，在日本城市的背景下，兩台極具台灣特色的貨車你追我趕、極限甩尾，引發網友爆笑「難怪可以隔日到貨」。
《極限競速：地平線 6》搭載高度自由的車身彩繪與痛車系統，玩家能利用基本的幾何圖形疊加出複雜圖案，若是不擅長畫畫的玩家，也可以直接在塗裝商店輸入其他大神分享的「代碼」，就能得到一樣的塗裝。
「蝦皮」和「全家」物流貨車爆紅後，創作者也將代碼分享至 Threads；還有更多台灣神人分享作品，包括「小黃搭配競選廣告、郵局物流車、黑貓宅即、駕訓班教練車」等，高度自由的系統，已成為當今遊戲的顯學，激發玩家的無限創意。
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《極限競速：地平線 6》搭載高度自由的車身彩繪與痛車系統，玩家能利用基本的幾何圖形疊加出複雜圖案，若是不擅長畫畫的玩家，也可以直接在塗裝商店輸入其他大神分享的「代碼」，就能得到一樣的塗裝。
「蝦皮」和「全家」物流貨車爆紅後，創作者也將代碼分享至 Threads；還有更多台灣神人分享作品，包括「小黃搭配競選廣告、郵局物流車、黑貓宅即、駕訓班教練車」等，高度自由的系統，已成為當今遊戲的顯學，激發玩家的無限創意。