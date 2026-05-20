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國民黨主席鄭麗文日前稱台灣國安戰略必須同時站穩「兩隻腳」，包括強大的防衛力量與穩定的兩岸關係。對此總統賴清德今（20）日對此表示，這說法對國安並不穩定，鄭麗文帶頭阻擋軍購影響到防衛力量，等於自斷一隻腳，此外與習近平見面又接受九二共識、放棄台灣的主體性，無形中等於讓中國砍斷了另外一隻腳，「這樣的情況下，對台灣來講是非常危險的」。對於鄭麗文一席話，賴清德說，鄭麗文關於國家安全所提出來的兩腳說法並不穩定。簡單的講沒有辦法提供台灣國家安全穩定的基礎，更何況鄭麗文帶頭阻擋軍購，影響到防衛力量，等於自斷一隻腳；那跟習近平見面，又接受九二共識、放棄台灣的主體性，無形中等於讓中國砍斷了另外一隻腳，「這樣的情況下，對台灣來講是非常危險的」。賴清德強調，關於台灣安全或是區域的和平穩定，上任之際就提出和平四大支柱行動方案，首先是強化國防，不管是對外軍事採購，或是推動國防自主、發展無人機、無人艇或是水下無人載具，都是必要的做法。其次是強化經濟韌性，台灣不僅僅經濟要好還要有韌性。所以在2010年，台灣對外投資有 83.4%投資在中國，可是在去年只剩下3.7%，也就是說沒有把雞蛋放在同一個籃子，避免中國以商逼政，當台灣走向世界，不僅可以確保主體性，而且也讓經濟蓬勃發展。第三個是要跟民主陣營肩並肩站在一起。集體防禦、責任分擔，不僅僅有助於發揮遏阻的力量，達到以實力達到和平的目標，也讓台灣可以確保安全跟區域的和平穩定。第四，只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流對話，以交流取代圍堵，以對話取代對抗。台灣希望跟中國能夠達到和平共同的目標，但比較可惜的是中國選擇跟在野黨進行溝通合作。賴清德表示，至於觀光產業的問題，同樣跟之前對外的講法沒有改變，就是只要對等尊嚴，台灣可以進行交流合作。