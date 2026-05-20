我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬來西亞砂拉越森林保護區發現新的薑科植物，名為Sulettaria kimiana。（圖／翻攝自The Star）

馬來西亞砂拉越（Sarawak）發現兩個新物種。馬來西亞媒體《星報》（The Star）報導，其中一個新物種名為 Hemiplecta gambut，是陸生蝸牛物種，在Simunjan森林保護區被發現；另一個則是一種新的薑科植物，名為Sulettaria kimiana，是在Sabal森林保護區被發現。官方表示，這兩個新物種都是在州林業部門最近的科學考察中發現的，研究結果已在四月份的研討會上發表。官方指出，截至5月，州政府已公布了三個新的永久森林保護區，分別是佔地25,501公頃的達塔朱蘭（Data Julan，音譯）保護林、佔地17,117公頃的蘇羅-圖托（Suro-Tutoh，音譯）保護林和佔地111,717公頃的大魯仙（Trusan，音譯）保護林。這讓砂拉越全州永久森林總面積達到415萬公頃。數據統計，從2021年到2026年，砂拉越共種植5,775萬棵樹。