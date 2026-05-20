超人氣經典動畫《BLEACH 死神》，確定於2026年7月解鎖最終篇，官方釋出《死神千年血戰篇》第四季「禍進譚」最新預告，為主角黑崎一護與滅卻師始祖友哈巴赫的宿命對決揭開最終序幕。日本將在6月21日於全國指定影城舉辦「僅限1天」的特別先行上映會，讓粉絲能在大銀幕上「搶先看」最終章第1集至第3集的精彩內容，屆時會揭曉神秘的全新角色。
漫畫原作者久保帶人特別為《死神千年血戰篇》繪製親筆賀圖並透露，《死神千年血戰篇》最終章將會出現一位「未曾登場的全新角色」，且該角色的外型與設定皆是由他親自負責。除此之外，他表示自己會親自監修加碼「全新戰鬥場面」，希望彌補當年漫畫連載時因時間與篇幅限制，而未能完整呈現的遺憾。
跨越20年的最後聖戰！1.3億冊殿堂級神作迎來終點
《BLEACH 死神》原著漫畫在全球累計發行量已突破1.3億冊，電視動畫系列自2004年首播以來，已製作超過360多集，是無數動漫迷心中不可磨滅的青春經典。
本次製作團隊依舊由 Studio Pierrot 負責，並由導演田口智久繼續執導，搭配角色設計工藤正志、作曲家鷺巢詩郎等元老級核心成員全力操刀，將這場「最後的聖戰」推向最高峰。
《死神千年血戰篇》講述重獲死神力量的「黑崎一護」正式返回代理死神崗位，繼續在空座町執行任務。未料沉睡千年的滅卻師始祖「友哈巴赫」在此時復活，帶領由滅卻師組成的新勢力「看不見的帝國」攻佔虛圈。
「友哈巴赫」強勢向屍魂界下達宣戰佈告。長達千年的歲月裡，死神們所背負的宿命、歷史隱藏的殘酷真相，都將在這場終極大戰中迎來徹底揭曉。官方目前也正舉辦電視動畫《死神千年血戰篇》的 LINE 貼圖投票活動，邀請全球粉絲一同共襄盛舉，為自己喜愛的經典畫面投下一票。
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《BLEACH 死神》原著漫畫在全球累計發行量已突破1.3億冊，電視動畫系列自2004年首播以來，已製作超過360多集，是無數動漫迷心中不可磨滅的青春經典。
本次製作團隊依舊由 Studio Pierrot 負責，並由導演田口智久繼續執導，搭配角色設計工藤正志、作曲家鷺巢詩郎等元老級核心成員全力操刀，將這場「最後的聖戰」推向最高峰。
「友哈巴赫」強勢向屍魂界下達宣戰佈告。長達千年的歲月裡，死神們所背負的宿命、歷史隱藏的殘酷真相，都將在這場終極大戰中迎來徹底揭曉。官方目前也正舉辦電視動畫《死神千年血戰篇》的 LINE 貼圖投票活動，邀請全球粉絲一同共襄盛舉，為自己喜愛的經典畫面投下一票。