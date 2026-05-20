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三星電子批工會要求違反基本經營原則

根據法院裁決、罷工期間仍得有上千人輪班

三星罷工勞資談判第二輪協商於昨（19）日到今日密集展開，但最終雙方未能達成共識，談判破裂，工會宣布明天將如期啟動總罷工。根據《韓聯社》報導，工會昨日深夜表態願意接受由韓國政府雇傭勞動部中央勞動委員會提出的協調方案，然而，三星電子資方拒不同意，談判於是延長到今天。而今早談判依舊沒能取得進展，工會控訴三星電子反覆表示「尚未做出決策」，讓談判未有實質進度，最終宣告談判破裂，將在明天啟動總罷工。工會表示，罷工期間工會仍將繼續努力，爭取同資方達成協定。在談判破裂後，三星電子發表聲明表示，「在事後調解過程中，直到最後一刻仍未能達成協議，是因為如果原封不動接受工會過度的要求，公司經營的基本原則可能會因此動搖」。三星電子強調，工會堅持要求對虧損事業部門員工也給予「社會上難以接受規模」的補償，違背了公司「有成果才有獎勵」的經營基本原則。三星電子表示，如果放棄這項基本原則，「不僅會對本公司，也可能對其他企業與整體產業帶來負面影響」。三星電子重申無論如何，仍將繼續與工會對話，努力到最後一刻解決問題。由於水原地方法院日前針對三星電子向工會提出的「禁止違法爭議行為」假處分申請，做出部分准許裁定，罷工行動期間須確保不影響產量，且不得導致生產原料受損。具體來說，法院裁定每日必要上班人員為7087人，記憶體部門需有2454人、系統半導體（System LSI）部門162人、晶圓代工（Foundry）1109人、半導體研究所566人，以及全球製造暨基礎設施總事業部，還有AI中心事業部的資料中心團隊等等。