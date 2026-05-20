我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德發表執政兩周年談話。（圖／記者葉政勳攝）

總統賴清德執政滿二週年，他今（20）日親自主持記者會，向國人說明執政成果。對於如何看待國民黨喊話兩岸不是「國與國關係」，應回到「九二共識」？賴清德回應，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這是鐵一般的事實，而九二共識就是一個中國原則，無法解決兩岸問題，更無法達到台灣人民要求目標；他強調，國民黨跟中國在進行的基本上是「以和平包裝統一」的推進作為，不是在捍衛中華民國的主權，也不是關心台灣民主自由人權的生活方式。總統府今舉行執政兩週年記者會，由賴清德親自主持，並率副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等團隊出席，談話並以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為題闡述執政成果。媒體詢問，賴清德定調「維持中華民國現狀沒有台獨問題」，國民黨搬出憲法表示兩岸不是「國與國關係」，並質問「中華人民共和國是不是外國？」此外，美國總統川普在川習會後表明，140億美元對台軍售「取決於中國、是個很好的籌碼」，國民黨認為這證明台灣只是美中博弈的籌碼，並要求政府應回到「九二共識」、反對台獨，如何看待在野黨的說法？對此，賴清德強調，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國一部分，這是鐵一般的事實，這也是國際社會所公認。關於軍購方面，賴清德說，軍購是維持台灣安全和台海和平穩定的必要手段，台灣有決心守護自己的國家，也有決心捍衛區域的和平穩定，所以，有聽到川普多次對外說明，「美國對台政策並沒有改變，他會在盡快時間內做出決定」。至於九二共識說法，賴清德提到，不妨國民黨仔細去看一看，中國國家主席習近平多次定義，就能清楚了解，所謂九二共識在中國的國家政策裡面，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，「這不僅僅放棄國家的主權，也犧牲了台灣民主自由的生活方式，這不會為人民所接受」；他強調，九二共識無法解決兩岸問題，也更不可能達到台灣人民要求的目標。另外，媒體詢問，北京認定賴清德與民進黨政府就是台獨，北京設定的政治前提就是一個中國，是否接受？此外，國民黨支持一個中國，並說中華人民共和國不是外國，這樣的立場對於台灣、對於國際社會有何影響？賴清德說，國民黨跟中國在進行的基本上是「以和平包裝統一」的推進作為，不是在捍衛中華民國的主權，也不是關心台灣民主自由人權的生活方式，相信台灣社會是看得非常清楚。