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導入新車總支出逾300億 高鐵通車以來最大資本支出

新列車分三單元製造 第一批第二單元昨出廠、提前8月抵台

迎接首次BI、GI 燕巢總機廠擴建中

台灣高鐵新世代列車N700ST即將於7月底出廠，目前出廠倒數70天，為因應新車投入營運後的轉向架檢修（BI）及大修（GI）需求，台灣高鐵公司史哲董事長今（20）日在日本東京與三菱重工（MHI)簽署新台幣26億元的採購合約——高鐵列車組採購案地面設備，為新車維修設備。為導入新世代列車，除購車成本外，台灣高鐵公司近一年內緊鑼密鼓規劃簽訂21個分包合約，包括列車動態測試、訓練、維修物料等，加計各項廠房與設備的興建及調整，總金額超過300億元，為高鐵通車近20年來最大規模的資本支出。N700ST列車共分為三單元，第一單元為1至4車、第二單元5至8車（包含商務車廂及無障礙車廂）、第三單元9至12車，分別在日立及日本車輛製造，第二單元特別交由日本歷史最悠久的車輛製造商日本車輛負責。第一組N700ST第二單元已在昨（19）日出廠，並由史哲主持出廠紀念典禮，；隨後第二單元以船運移交日立公司進行全車系統整合及靜態、動態測試，原定今年11月抵台，提前至7月出廠、8月抵台的目標應可順利達成。史哲說，N700ST的導入，除了列車動態測試、訓練、地面設備採購、維修物料等後勤領域，還包括左營基地二檢廠、燕巢總機廠的擴建與產線調整、行控中心整體改善工程等衍伸的營運導入與技術支援佈局，規模宏大且細節繁複，許多專案都獲得三菱重工的鼎力協助，顯示台灣高鐵對三菱重工技術實力與系統整合能力的高度肯定與信任。高鐵列車每行駛18個月或60萬公里，即必須進行轉向架檢修（BI），每次轉向架檢修耗時約7～11個工作天；每行駛36個月或120萬公里，則需進行大修（GI），需約18個工作天。推算第一組N700ST列車預計2028年需進行首輪轉向架檢修、2029年則進入首輪大修。這套地面