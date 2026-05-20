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韓國三星電子近期勞資調解引發市場關注，根據《韓聯社》指出，三星電子工會預計明（21）日起罷工，市場預估這有望使得記憶體報價上漲，再加上台灣記憶體廠有望獲得轉單，也因此反應在今（20）日的股價表現，南亞科漲幅擴大，華邦電、旺宏跌幅收斂。三星電子工會與資方就績效分紅制度協商破局，勞資雙方歷經3次調解仍無法達成共識。韓國中央勞動委員會今日上午10時召開第三次調解會議，但最終宣告協商失敗，關鍵在於資方未接受調解方案，導致談判破裂。三星電子也表示「我們對未能達成友好協議深表歉意。」根據《韓聯社》指出，三星工會宣布將維持原定罷工計畫，並於21日起展開為期18天的大規模罷工，受此利空消息衝擊，三星股價聞訊跳水逾3%。三星若維持罷工計畫，市場預估這有望使得記憶體報價上漲，再加上台灣記憶體廠有望獲得轉單，也因此帶動台灣記憶體股走強，南亞科早盤表現震盪，但午盤有買單搶進，盤中最高來到285元，上漲近4%。旺宏、華邦電午盤跌勢收斂，旺宏一度下跌2.7%，隨後跌幅收斂至1%；華邦電一度下跌逾4.5%，午盤跌幅收斂至1%。