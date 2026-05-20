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▲陳嫺靜受到蛋堡啟發，開始愛上饒舌。（圖／翻攝自陳嫺靜IG@philtrum_1998）

▲陳嫺靜登上《Perfect》創刊號封面，還被Gucci官方IG轉發。（圖／翻攝自Perfect IG@theperfectmagazine）

出生日期：1998年12月8日（28歲）

學歷：國立政治大學廣告學系、臺北市立中山女子高級中學

音樂類型：饒舌、嘻哈、另類流行

代表作：個人單曲〈有人責備我們不夠深入〉、〈輕輕〉、〈I wanna be〉；合作單曲〈街仔路雨落袂停〉（與鄭宜農）、〈得意的一天A no is a no〉（與 Leo 王）

主要榮譽：

第58屆金鐘獎「戲劇原創歌曲獎」

第16屆金音創作獎「最佳新人獎」、「最佳另類流行專輯獎」、「最佳嘻哈歌曲獎」

第37屆金曲獎入圍「最佳華語女歌手獎」、「最佳新人獎」、「年度歌曲獎」

日前第37屆金曲獎公布入圍名單，實力派新星陳嫺靜一舉入圍最佳新人、年度歌曲、最佳華語女歌手3大獎項，將和蔡依林、彭佳慧等人共同角逐歌后寶座，超狂實力引發關注。《NOWNEWS今日新聞》將帶各位粉絲透過本文，認識這位從政大黑人音樂社發跡的嘻哈女歌手，看她如何憑藉獨特的音樂風格擠進主流。出生於1998年的陳嫺靜畢業於國立政治大學廣告學系，是名副其實的高材生。她之所以踏入饒舌音樂領域，主要是受到台灣知名饒舌歌手「蛋堡」的啟發。高中時期，她因參與畢業歌製作，認為傳統兩個主唱唱歌的方式有些單調，於是嘗試模仿蛋堡的風格加入饒舌，沒想到意外開啟了她的嘻哈創作天賦。進入政大後，她毅然決然加入政大「黑人音樂社」，並在社團的Cypher作品《正字標記》中首次公開嶄露頭角。之後陳嫺靜又在音樂串流平台StreetVoice（街聲）上發表了個人第一首單曲〈有人責備我們不夠深入〉，歌詞改編自詩人夏宇的同名詩選，探討人際關係的無奈與深刻。這首歌憑藉獨特的低沉嗓音與充滿共鳴的厭世感迅速走紅，讓她一出道便在獨立音樂圈掀起極大討論。陳嫺靜的創作能量不容小覷，她著名的「Call In 計劃」靈感來自於自己以前打不進廣播節目的經驗，透過集結網友的日常感想延伸出多首神曲，例如探討生活掙扎與無奈的〈I wanna be〉。她慵懶迷幻且略帶磁性的嗓音，不僅深受年輕樂迷喜愛，更吸引大批音樂人爭相合作。陳嫺靜曾受邀與鄭宜農共同創作並合唱〈街仔路雨落袂停〉，榮獲中華音樂人交流協會「年度十大單曲」。隨後，她與Leo王合作的影集《人選之人-造浪者》插曲〈得意的一天A no is a no〉，更成功奪下第58屆金鐘獎「戲劇原創歌曲獎」。在獨立音樂指標的金音創作獎上，陳嫺靜也憑藉兩個不同版本的專輯《如果每天都可以happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》與《如果每天都可以happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》斬獲「最佳新人獎」及「最佳另類流行專輯獎」等多項大獎，實力早已備受業內肯定。除了在音樂獎項上展露頭角，陳嫺靜的獨特個人風格與時尚感也受到了國際矚目。2021年，她受到國外《Perfect》雜誌創刊號的邀請拍攝封面。該企劃由精品品牌Gucci的創意總監Alessandro Michele與音樂人Steve Mckee共同主導，找來全球不同領域的優秀創作者呈現影像。陳嫺靜不僅是其中一位代表，更成為首位登上Gucci官方IG的台灣嘻哈饒舌女歌手，甚至照片還被選為該系列的首張曝光圖，堪稱台灣之光。從大學社團的初試啼聲，到如今以新人之姿強勢問鼎金曲獎3項重量級大獎、並與天后蔡依林並列爭奪歌后寶座，陳嫺靜用實力證明了不典型嘻哈少女的無限可能。