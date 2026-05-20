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總統賴清德今（20）日舉行就職兩周年記者會，宣布將推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，其中包括0至18歲每人每月發放5000元成長津貼，希望透過婚育、育兒與友善職場等政策，改善台灣少子化危機。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介表示「非常欣慰」，並強調國民黨台南市議會黨團早在3個月前就已提出類似政見，直言賴清德是「跟進」台南藍營的政策方向。謝龍介受訪時指出，自己與國民黨台南市議會黨團這段時間不斷呼籲，應推動「0到15歲每月5000元成長津貼」，並將其列為重要政見之一。他強調，「媽媽少辛苦，成長會更幸福」，認為政府若能減輕家庭育兒負擔，年輕人自然更敢結婚、生小孩。謝龍介表示，台灣少子化問題已不只是社會問題，更是嚴重的國安危機。他提到，全球196個國家中，台灣生育率排名墊底，「這已經是非常嚴重的警訊」，因此政府必須真正對症下藥。他也進一步提到，若每月提供5000元成長津貼，將能有效提升年輕家庭生育意願，「孕婦敢生第二胎，生完第二胎還敢生第三胎」，未來國民黨也將持續提出更多生育補助與家庭支持政策。談到賴清德今日公布的新政策，謝龍介則強調，樂見朝野能在少子化議題上共同努力，也感謝賴總統願意「跟進」台南藍營提出的相關構想，「大家看到國家安全的危機，朝野就應該一起努力」。