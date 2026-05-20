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▲虎頭包來自中國小眾文創品牌，創作靈感來自甘肅，在廣西製造，採全手工縫製。（圖／翻攝自微博）

全球首富馬斯克6歲兒子小X變成帶貨王！日前他跟著爸爸隨同美國總統川普訪華，身上一隻色彩鮮豔的中國風「虎頭斜挎包」，意外成為全球鎂光燈的焦點，讓這款原本低調的廣西非遺手工藝品一夜賣到斷貨，網路銷量暴增十幾倍，如今商家更是緊急開啟預售，消費者想買得等上足足60天。5月14日在中國北京人民大會堂元首會晤場邊，一片由各國政商精英構成的深色西裝海中，馬斯克牽著6歲兒子小X的手蹦蹦跳跳地進場。小X當天身穿一件淺藍灰色、由100%桑蠶絲製成的新中式馬甲，胸前赫然掛著一隻造型圓潤、極具民俗色彩的刺繡虎頭包。充滿趣味與文化碰撞的反差感畫面，迅速攻佔海內外社交平台的熱搜榜。隨後，馬斯克本人也在其社交平台X（原推特）上以中文親自發文：「我的兒子正在學習普通話。」 為虎頭包的流量再添了一把火，也讓粉絲紛紛打趣表示：「這是地道的國風穿搭！」、「地表最強富二代直接變身文創帶貨王！」據了解，該款虎頭包出自廣西桂林本土的原創原創文創品牌「芽小七手創」。品牌創辦人劉思蔚是美術學院畢業後返鄉創業的青年。虎頭包的設計靈感是設計團隊前往甘肅田野調查時，從西北當地的非遺虎頭公仔、傳統虎頭帽及虎頭鞋中汲取養分，並融入現代審美後再創作。整顆虎頭包可說是細節滿滿，老虎舌頭上的「蟾蜍紋」在傳統中象徵納財，鼻子上的「蝴蝶刺繡」則代表福氣疊加。雖然靈感來自西北，但是在廣西以全手工製造，採用薯莨汁等天然植物染色，並由廣西龍勝、平樂、靈川、興安等地的少數民族村寨繡娘純手工縫製，完成一只包大約就需要耗時一週。劉思蔚19年來已在廣西桂林縣域先後建立了9個繡房，帶動了300多位婦女、寶媽以及中老年困難群體在家就業。馬斯克兒子的意外曝光，無形中讓這群山村繡娘的手藝登上了國際舞台。據了解，馬斯克團隊可能是在北京首都機場候機廳的品牌專賣店購入這款包。在5月14日當晚，該品牌淘寶直播間瞬間湧入數萬人，原價398元、平台優惠折後338元人民幣的同款虎頭包，在短短26分鐘內銷量直線飆升，店鋪整體單日銷量更翻了十幾倍，首批100多個庫存現貨在極短時間內被一掃而空，商家不得不緊急連夜下架部分商品或轉為預售。由於虎頭包堅持純手工立體刺繡與拼布縫製，根本無法像工業流水線一樣快速複製量產，且一名合格繡娘的培訓至少需要兩個月。為了承接後續暴增的返單訂單，電商平台已緊急協助商家將發貨週期延長，預售期從一開始的15天，一路延長至60天。