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▲《花系列》的演員、工作人員多年來常聚會，感情像家人一樣好。（圖／翻攝自 IG@peggyyang86）

▲都曾演出《花系列》的楊佩潔（左）與伊正（右）趁聚會拍合照。（圖／翻攝自 IG@peggyyang86）

▲李天柱（左）與楊佩潔（右）都演出過《花系列》裡極具代表性的《太陽花》。（圖／翻攝自 IG@peggyyang86）

1990年代在台紅極一時的9點半檔《花系列》，當年以灑狗血的愛恨情仇吸引觀眾目光，戲外演員與工作人員卻像個大家庭，30多年來數度聚會，常都有2、30人參加。「最美童星」楊佩潔當時專演女主角童年，發布和王淑娟、王耀慶、六月等人的餐敘照片，感性寫道：「身為最小的一朵花，總是被照顧著，能在花系列長大的我極其幸福。」楊佩潔發布的圖文中可以見到《花系列》最後一檔《奈何花》女主角六月帶著老公李易赴會，曾主演《太陽花》、《女人花》、《水晶花》等的《花系列》女王王淑娟、常與她對戲的李天柱、《花系列》後期被力捧的王耀慶、演過《君子蘭花》的伊正等人都出席這次聚會，楊佩潔年紀最小，有如團寵，也表示有那麼一大群溫暖的家人們時刻關愛，定期聚會分享近況，覺得太幸運。《花系列》情節極盡煽情，儘管當時很多觀眾覺得「變態」，仍然每個禮拜準時收看，成為隔天上班族閒聊時的話題，尤其以探討「代理孕母」的《姻緣花》，和播出期長達一年的《太陽花》，造成最大的轟動現象。王淑娟、李天柱、王耀慶剛好是《太陽花》班底，楊佩潔則演女主角張庭的童年，大夥兒在聚會中再次團圓。楊佩潔因為小小年紀就成為廣告、戲劇的常客，號稱「最美童星」，在《花系列》除了演過張庭的童年外，也曾是《孽女花》裡潘儀君的童年，無怪乎自稱「在花系列長大」。而《花系列》演職員都有革命情感，王淑娟曾表示定期就找有空的演員聚在一起，近期王耀慶剛巧返台拍電影，才有機會趕上這次聚會。雖然在戲裡大家互相對罵、拉扯、大打出手都有，戲外卻保持像家人一樣的情誼，也算得上《花系列》相當特殊的現象。大姐大王淑娟把所有人一個一個找回來，互相約好輪流擔任召集人，才能有這麼多場的《花系列》同學會。身為最小的小妹，楊佩潔就是開心和哥哥姐姐們合照，約定大家要一直健康活跳跳的來聚會。