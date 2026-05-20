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學者：綠台獨黨綱早已被取代

解析川普談話 學者：搞懂邏輯就不會感到意外

學者：川普希望台灣冷靜同時也是在跟中國喊話

美國總統川普近日在川習會後受訪談到台灣議題表示，不願意跑到9500英里遠的地方打仗，也不希望看到有人獨立，總統賴清德隨即也發表談話表示「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，引發外界熱議民進黨台獨黨綱。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（20）日指出，只要搞懂川普當時受訪談話的邏輯，不難發現他在重複習近平說的話，而這是否代表川普相信習近平的大中國統一論述？目前還言之過早。葉耀元也批評，國民黨看到黑影就開槍，猛扣民進黨「台獨」的帽子，落入認知作戰的陷阱。葉耀元今表示，根據1999年5月8日民進黨第八屆全國黨員代表大會所通過〈台灣前途決議文〉，台灣事實上已經成為一個主權獨立的民主國家，而其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣依目前《憲法》稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態。是此，〈台灣前途決議文〉也取代了1991年10月13日第五屆第一次的全國黨代表大會所通過的「台獨黨綱」。葉耀元批評，這件事情國民黨會不知道嗎？他們當然知道，但是他們這次趁著川習會中川普與習近平的互動與發言大做文章，拚死命打民進黨政府與賴清德總統就是破壞現狀的台獨份子。但這整個說法都很好笑，因為如果中華民國台灣不是一個已經獨立的主權獨立國家，這些國民黨的政治人物在選什麼東西？在什麼國體與司法制度下運作？中華人民共和國《憲法》嗎？葉耀元認為，國民黨這次上上下下跳起來打台獨牌來攻擊民進黨，就是因為川普這次訪中後講了幾句讓人「過度詮釋」的話。若搞清楚川普講話的情境，其實這都不難解釋。葉耀元提到，川普說“they [China] don't want to see it go independent.”意思是中國不希望台灣獨立。這有什麼好驚訝的嗎？你不知道中華民國台灣本來就是一個獨立的國家嗎？如果國民黨覺得他們現在不是生活在一個主權獨立的國家，或不是很清楚他們到底是哪一國人，他們可以開心的回到中國（中共）的懷抱。再者，川普說“On Taiwan, he [Xi Jinping] feels very strongly... He doesn't want to see a movement for independence. He says look, you know, we've had it for thousands of years...”葉耀元則認為，先不要說川普到底懂不懂台灣跟中國的歷史，因為他覺得川普就是在複述習近平跟他怎麼說而已，而這是不是代表他完全相信習近平的大中國統一論述？言之過早。因為國務院跟白宮幕僚多數人對這件事掌握的很好，否則川普幹嘛不直接說中國應該拿下台灣呢？請記得他是在說「習近平不希望台灣獨立」，這也是中國政府會說的話，沒有什麼意外。接著，葉耀元提到，川普也說“I'm not looking to have somebody go independent... We're not looking to have somebody say, 'Let's go independent because the United States is backing us.' Well, it's a risky thing when you go independent, you know. They're going independent because they want to get into a war and... they figure they have the United States behind them.”而這一段話，其實跟美國對台政策完全是一致的。葉耀元表示，美國不支持兩岸的現狀有任何改變，因為他認為現狀的改變可能會讓中國狗急跳牆，破壞兩岸和平的現狀。所以美國自1979年與台灣斷交之後，就不支持台灣改變所謂模糊的現狀。而且，美國政策圈也一直擔心，如果美國給台灣太多安全的保證，台灣會誤以為改變現狀會有美方的支持，畢竟美國並不想跟另一個核子國家來一場第三次世界大戰。搞懂這個邏輯，你就不會覺得川普講的話很意外。另外，川普也說“Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it." "And, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down... We're not looking to have wars. If you kept it the way it is, I think China's going to be OK with that.”葉耀元指出，上面這2段話很重要，因為國民黨以及其他在台灣做認知作戰的協力者，只強調川普希望台灣「冷靜」，以及川普好像對台的安全保證有點疑慮。但他們不去談的是，這一段話同時間也是在跟中國喊話，要中國「冷靜」。因為在軍事上一直在改變台海和平現狀的人，至始至終都是中國。話只聽一半，然後在那邊拼命扣民進黨政府「台獨」的帽子，想要藉由川普的話語來把民進黨政府形容成為一個兩岸現狀的破壞者，這就是典型的認知作戰。搞清楚上面的邏輯，就知道川普講這些話背後真正的意涵。請大家不要看到黑影就開槍，輕易落入認知作戰的陷阱裡面。