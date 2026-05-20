俄羅斯總統普丁19日深夜抵達北京，今（20日）將與中國國家主席習近平會面。外媒分析，普丁此行將聚焦三大核心議題，地緣政治、能源出口及貿易紐帶。
普丁為期兩天的北京行，緊接在美國總統川普的國是訪問後，俄羅斯總統如今前往北京，期望能重申並鞏固中俄之間本已緊密的關係。
紐約大學（NYU）高階非常駐研究員普萊斯（Ed Price）向CNBC分析，普丁在川普離開後幾天就抵達中國絕非巧合，意在向美國人提醒「你們愛怎麼訪問中國就怎麼訪問，但俄羅斯比你們更近、也更友善」。
普萊斯指出，普丁、習近平已有十多年的緊密關係，普丁會想重新確立俄羅斯作為中國最親密地緣政治盟友的地位，並尋求中國在俄烏戰爭的外交支持。只要普丁仍對西方有野心，就必須在東方取得外交成功。
但一個可能引發尷尬的焦點，是《金融時報》（Financial Times）此前報導指稱習近平曾對川普表示，普丁最終可能會「後悔」入侵烏克蘭。中國外交部已經否認這些言論，斥其為純屬虛構。
分析人士指出，自烏克蘭戰爭爆發以來，中俄在能源領域的關係已變得日益不對稱。俄國面臨國際嚴厲制裁，其石油與天然氣出口失去了至關重要的市場、尤其是歐洲，變得更依賴中國、印度。
倫敦商學院院長古里耶夫（Sergei Guriev）指出，普丁本週前往北京，期盼一條經由蒙古連接中俄的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道能獲得批准，但中國目前似乎並不急於通過這項基礎設施項目，因為中國認為藉由建立多元化的能源來源，自身已具備充足的能源安全保障。
普丁將他這次的中國之行宣傳為兩國大國間長期、例行接觸與溝通的其中一環。分析人士指出，俄羅斯將尋求在盡可能多的領域全面拓展與北京的經濟和貿易夥伴關係。
古里耶夫説，俄羅斯在技術、消費品和製造業商品上皆高度仰賴中國。歐盟曾是俄羅斯最大的貿易夥伴，但由於烏克蘭戰爭，俄羅斯轉向中國，使雙邊貿易額翻倍，這促使俄羅斯經濟的貿易流向發生了重大重組，全面取代了原本銷往歐盟的管道。如今，中國已成為俄羅斯最大的夥伴，兩國的貿易總額在過去四年間翻了一倍。
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紐約大學（NYU）高階非常駐研究員普萊斯（Ed Price）向CNBC分析，普丁在川普離開後幾天就抵達中國絕非巧合，意在向美國人提醒「你們愛怎麼訪問中國就怎麼訪問，但俄羅斯比你們更近、也更友善」。
普萊斯指出，普丁、習近平已有十多年的緊密關係，普丁會想重新確立俄羅斯作為中國最親密地緣政治盟友的地位，並尋求中國在俄烏戰爭的外交支持。只要普丁仍對西方有野心，就必須在東方取得外交成功。
但一個可能引發尷尬的焦點，是《金融時報》（Financial Times）此前報導指稱習近平曾對川普表示，普丁最終可能會「後悔」入侵烏克蘭。中國外交部已經否認這些言論，斥其為純屬虛構。
分析人士指出，自烏克蘭戰爭爆發以來，中俄在能源領域的關係已變得日益不對稱。俄國面臨國際嚴厲制裁，其石油與天然氣出口失去了至關重要的市場、尤其是歐洲，變得更依賴中國、印度。
倫敦商學院院長古里耶夫（Sergei Guriev）指出，普丁本週前往北京，期盼一條經由蒙古連接中俄的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道能獲得批准，但中國目前似乎並不急於通過這項基礎設施項目，因為中國認為藉由建立多元化的能源來源，自身已具備充足的能源安全保障。
普丁將他這次的中國之行宣傳為兩國大國間長期、例行接觸與溝通的其中一環。分析人士指出，俄羅斯將尋求在盡可能多的領域全面拓展與北京的經濟和貿易夥伴關係。
古里耶夫説，俄羅斯在技術、消費品和製造業商品上皆高度仰賴中國。歐盟曾是俄羅斯最大的貿易夥伴，但由於烏克蘭戰爭，俄羅斯轉向中國，使雙邊貿易額翻倍，這促使俄羅斯經濟的貿易流向發生了重大重組，全面取代了原本銷往歐盟的管道。如今，中國已成為俄羅斯最大的夥伴，兩國的貿易總額在過去四年間翻了一倍。