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TG630 曼谷-高雄 ：6月5日、6日、8日、9日、11日、14日、15日、16日、20日、23日、25日及26日停飛

：6月5日、6日、8日、9日、11日、14日、15日、16日、20日、23日、25日及26日停飛 TG631 高雄-曼谷：6月5日、6日、8日、9日、11日、14日、15日、16日、20日、23日、25日及26日停飛

TG638 曼谷-香港 ：6月5日、6日、8日、9日、13日、15日、16日、17日、22日及23日取消

：6月5日、6日、8日、9日、13日、15日、16日、17日、22日及23日取消 TG639 香港-曼谷 ：6月5日、6日、8日、9日、13日、15日、16日、17日、22日及23日停飛

：6月5日、6日、8日、9日、13日、15日、16日、17日、22日及23日停飛 TG670 曼谷-札幌航班 ：6月7日、8日、9日、15日及22日取消

：6月7日、8日、9日、15日及22日取消 TG671 札幌-曼谷：6月8、9、10、16、23日取消

TG335 曼谷-新德里航班 ：2026年6月1日至30日期間取消

：2026年6月1日至30日期間取消 TG336 新德里-曼谷 ：2026年6月1日至30日期間取消

：2026年6月1日至30日期間取消 TG694 曼谷-長沙 ：2026年6月1日至9月30日期間停飛

：2026年6月1日至9月30日期間停飛 TG695 長沙曼谷：2026年6月1日至9月30日期間停飛

受到旅遊淡季、旅客需求放緩影響，泰國國際航空公司（Thai Airways）預計於6月大動作調整航班安排，將取消或減少多達10條國際航線的航班，影響範圍包含台灣、香港、日本、中國及印度等熱門航線。泰國媒體《民族報》（Nation Thailand）引述泰航內部消息人士指出，這已經是泰航近期第二波大動作調整。繼今年5月底進行第一輪航班盤整後，隨著6月淡季來臨，泰航決定再次調整航班計劃。此次調整將影響部分國際航線，部分航班將在整個六月取消，另一些航班則在特定日期暫停營運。其中，6月部分日期，來往曼谷與高雄之間的航班取消。此外，曼谷來往香港、札幌航班也減少。曼谷來往印度新德里、中國長沙的航班同樣受影響。報導指出，此次航班調整是泰國航空在旅遊淡季期間為使運能與乘客需求相符而採取的措施之一。受影響的服務涵蓋印度、台灣、香港、日本和中國的主要區域市場，建議乘客直接透過航空公司或授權售票管道查詢航班狀態和旅行安排。