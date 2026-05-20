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▲豐原王家5口命案辯護律師林瓊嘉認為一審刑度明顯過低，將請檢察官提起上訴。（圖／讀者提供，2026.05.20）

台中豐原王家5口命案今（20）日一審宣判，涉以「黃金代購」、「團購投資」等名義設局詐騙的團購主李惠雯，遭台中地院依《詐欺》、《恐嚇取財》、《洗錢防制法》等罪判刑11年。家屬、律師及地方民代質疑刑度過輕，直言「不符合社會期待」。揭發此事的台中市議員謝志忠今（20）日親自到法院旁聽宣判，並於庭後表示，本案涉及完整明確的犯罪結構，並非單一詐欺案件，背後還牽涉團購主李惠雯、張姓美容師、地下錢莊及暴力討債等共犯網絡，「唯有100%的真相，才能真正落實公平正義。」謝志忠指出，王家5口最終走上絕路，社會大眾期待司法能給予更重懲，但判刑11年顯與社會期待有落差。他也呼籲，詐騙已成台灣的國安問題，政府應該修法加重刑責，甚至將「詐騙致死」納入加重結果犯，才能有效遏止類似悲劇重演。本案源起王家大女兒透過張姓美容師介紹接觸李惠雯，對方以「每月穩賺10%」、「刷卡買黃金可抽佣」等話術吸引投資。王家人初期收到回款與佣金，誤以為獲利穩定，陸續投入高額資金，最後全家投入逾752萬元。但李惠雯實際上以典型「龐氏騙局」運作，根本未真實投資。當王家察覺異狀拒絕再投入，李女反要求支付高達530萬元違約金，甚至以暴力、恐嚇方式逼債，導致一家5口長期承受龐大精神與財務壓力，最終於去年7月集體輕生。檢方查出另有7名被害人，全案至少12人受騙，詐騙金額高達1536萬元。檢方認為李女否認犯行、試圖影響證人，毫無悔意，依違反《銀行法》、《詐欺》、《恐嚇取財》、《洗錢防制法》等罪起訴，具體求刑15年以上。王家女婿委任律師林瓊嘉表示，李女只為滿足個人享樂，就以假債權、惡意逼債等方式間接害死5條人命，檢方求刑15年已算寬宥，如今法院僅判11年，刑度明顯過低，後續將請檢察官提起上訴。在屏東服役無法出庭的王家二女婿，透過謝志忠轉達心聲。他表示自己始終期盼司法還給家人一個公道，「判刑11年，明顯不符合社會期待。」