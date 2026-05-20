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得正聯名fwee推新品！520開送免費唇釉瘋搶

▲fwee韓國彩妝TWICE娜璉同款唇釉色，變成得正「紅心芭樂烏龍奶昔」。（圖／fwee提供）

得正520免費送fwee唇釉翻車！現場客爆全被訂光、沒限購被掃貨

▲手搖飲料「得正」聯名韓國美妝品牌fwee，並選在520網路情人節推出免費送唇釉活動，但首日就爆發規則不統一爭議。（圖／fwee提供）

得正送免費唇釉爆爭議！門市規定沒統一超混亂

▲實際查詢得正官方帳號，有明確寫著「贈品組限門市現場與電話自取」規定。（圖／Threads@dejengoolongtea）

今日正逢520網路情人節，連鎖手搖飲品牌「得正」聯名fwee推出新品「紅心芭樂烏龍奶昔」，並加碼免費贈送fwee奶昔唇釉小樣與愛心杯套。沒想到活動剛開始就爆出爭議，手搖飲料「得正」聯名韓國美妝品牌fwee，以代言人娜璉同款色號為靈感推出「紅心芭樂烏龍奶昔」新品，並於今日起至6月16日，民眾只要在全台得正門市購入新品，即免費贈送fwee奶昔唇釉小樣與愛心杯套，今天活動首日門市還未營業，店門外已湧現許多民眾排隊，甚至有娜璉粉絲排隊近2小時就為了搶到限量免費唇釉。不過首日爆發亂象，有民眾在Threads抱怨，特地早起前往排隊，沒想到贈品才剛開門不到10分鐘就被拿光，似乎全被電話自取的顧客先行預定，引發現場客怒火「9:27到現場，還有一籃贈品，但問還有沒有，結果店員說都是電話預訂的，爛死了」、「得正把排隊的人都當成傻子，17分鐘就賣完，到底是什麼鬼」。不只如此，也有人提到全台限量僅1萬組，每間門市配貨約50支，數量十分稀少，卻沒有採取限購措施，導致一個人就可以拿走大部分的贈品。有民眾表示，門市剛營業第一位消費者就一次買了9杯，無奈大嘆「不限購真的不行」、「神人活動，現場沒限購，預訂也沒照單作，一家店才配一點點贈品，也就是說，前面的可以一次掃完全部的東西」。實際查詢得正官方帳號，，但後續如何排隊、如何領取並沒有進一步說明。不過本次活動得正每間店規則似乎不同步，有分店開放給電話自取領贈品，但也有門市只限定給現場客人，若想用電話自取方式拿取贈品，抵達現場仍需跟著排隊，規則混亂讓一票消費者不知如何是好。