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陳其邁盼朝野未來2年放下藍綠眼鏡

總統賴清德今（20）日就職2週年，他在記者會中提出1千億元加速中小企業和傳產的升級轉型，以及孩童每月5千元成長津貼等，掀起輿論熱議。高雄市長陳其邁今也被問到，對總統有何期許？他說道，台灣現正面臨地緣政治與供應鏈重組的嚴峻挑戰，中國軍演與擴軍也影響周邊安全，而賴清德上任2年來，在強化國防、推動產業轉型與AI發展上有所成果，並反映在國防支出與經濟表現。未來盼朝野放下藍綠，共同支持國防與經濟發展。陳其邁今受訪談及賴清德就職2週年時提到，台灣現在在地緣政治跟整個全球供應鏈的重組方面，都面臨非常巨大且嚴峻的挑戰，尤其在地緣政治部分，包括中國不斷軍演、不斷加強軍備，不僅對台灣的安全造成影響，甚至對周邊國家，也都造成某種程度的不平衡。陳其邁表示，日本或菲律賓等國家也都正在增加自我防衛能力，而賴總統不僅在增加台灣國防安全，或者是帶領台灣整個產業的轉型、成為AI技術大國等的這些努力，也都具體反映在我們增加國防支出，還是在股市等總體經濟表現，做得都非常好！陳其邁說，總統執政經過2年時間，日前公布的民調也成為他的期中考成績；未來2年，也希望朝野更加和諧，尤其跟藍綠立場無關的部分，例如國家總預算、安全、經濟的發展等，這些都應該是沒有藍綠的問題。不能說因為藍就反對國防，朝野應該把藍綠的眼鏡放下來，為了國防安全、經濟發展，大家能夠共同努力，這是國人共同期待。