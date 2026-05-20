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🟡2026全台各縣市「端午敬老／慰問金發放金額」一覽：

▲新北市端午禮金由由萬里區公所主辦，符合資格者需攜帶身分證、印章等證件申請。（示意圖／新北市社會局提供）

端午節將到來，各縣市政府也將公告將陸續發放敬老金、慰問金或弱勢補助等禮金，最低每人500元，其中屏東縣恆春鎮更是針對百歲人瑞。《NOWNEWS今日新聞》整理全台各縣市端午敬老、慰問金發放金對象與金額等資訊，一文掌握。端午節禮金由各縣市依自治條例、社福預算，針對低收入戶、中低收入戶、65歲以上長者或身心障礙者發放的節日慰問金。而今年端午節為國曆6月19日，各縣市發放金額與資格都不相同，需依戶籍地公告為準。單列一口之低收入戶每戶1500元，其餘低收入戶每戶2000元。路倒遊民春節慰問金發放，由安置機構造冊，統一交由台北市社會局身心障礙者福利科及老人福利科統整。由萬里區公所主辦，設籍滿5年、年滿65歲的長者（原住民放寬至55歲）可領取1000元，領有身心障礙證明者則為2000元。（郵局、金山地區農會、萬里區漁會），如需代辦，代辦人也須攜帶身分證及印章。5月25日前辦理、6月15日前入帳。設籍滿5年的65歲以上長者可領3000元，身心障礙者1500元；1984年7月30日前領取一次退休金的軍公教長者加碼至5000元，已領有敬老福利生活津貼之公營事業單位退休員工更可拿到1萬2000元慰問金。65歲以上長者（原住民55歲）發放2500元三節敬老金，須設籍滿6個月以上；低收入戶2000元。由社會處主動發給低收入戶每戶1000元，無須申請。符合資格長者（敬老禮金）1萬元。65歲以上長者 (原住民55歲)1000元。針對低收入戶發放每戶1500元，由社會局自動匯款。縣府低收入戶可領1000元，伸港鄉低收加碼2000元、鹿港鎮低收加碼1000元，鹿港鎮65歲以上長者另可領500元現金。照顧低收入戶、中低收入戶安置住民與遊民，每人1000元，由社會局或安置機構代為發放。低收入戶每戶可拿1000元針對低收入戶發放2313元，固定每月10日入帳。滿洲鄉70歲以上長者每人500元；恆春鎮則採年齡分級制，65至69歲領1000元、70至89歲為2000元、90至99歲拉高至6000元，。由鄉鎮公所發放。低收入戶可領1000元，但若資格在端午後才核定，當年度將不予補發。分款別給付，第一款低收入戶1000元、第二與第三款則為800元，於端午節前3天入帳。設籍滿3年的65歲以上長者每人5000元、身障者3000元，即便節前30日內不幸辭世仍照發。統一發放2500元給低收入戶、中低收入長者與身障者。因歷史背景祭出特殊方案，低收入戶3000元，55至64歲的戰地政務歷經者可獲1萬2000元感恩券。