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統一併購家樂福後，台灣家樂福也正式與法國總部分手，「家樂福」這個名字也即將走入歷史，更換全新名稱，統一董事長羅智先今（20）日表示，因為受法規、合約關係限制，在6月30號之前不能提到任何新的名字；7月1日開始則不能再使用家樂福這個名稱，而新招牌的更換會再延後一段時間再進行。統一超今日舉行股東會，羅智先指出，家樂福改名是一定要做的事，他直言，現在很尷尬，因為受到境內法規、合約等因素，所以在6月30日之前，不能提到新名，而7月1日開始，門市不能再使用舊名。他強調，現在相關工作也都在緊鑼密鼓的運作當中。至於超市招牌是否也會在7月1日全數更換完畢？羅智先表示，這是有相關規範，哪些東西一夜之間要全部換掉，哪些東西有延展期，是在固定的時間做一個調整。「因為不可能你在凌晨這個鐘聲一響的時候就全部（換）、這是不可能的事情。另一方面，家樂福超市、量販是否會繼續展店，羅智先說明，其實還是要看商圈，看他的地點、人口結構、以及需要。他也直言，對消費者來說，根本不在乎什麼叫量販店、什麼叫超市、什麼叫雜貨店、什麼叫便利商店。「你這個零售能夠滿足他的需求就很好。」可以確定的是，零售業的界線越來越模糊。