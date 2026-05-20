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台北股市今（20）日多空激戰，開盤上漲28.6點、來到40204.16點，隨後漲點最高來到263.48點，不過盤中遇到賣壓襲擊，最低來到40004.05點，下跌171.51點，午盤下跌56.84點或0.14%，來到40118.72點。中小型股同步開高走低，櫃買指數開盤上漲0.69點、來到398.87點，午盤跳水翻黑，下跌1.5點或0.38%，來到396.68點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、第一金、聯電、華邦電、南亞科；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、台積電、南亞科、臻鼎-KY、群聯。權值股多數熄火，權王台積電以平盤價2205元開出，隨後在盤下震盪，午盤下跌5元或0.23%，來到2200元；台達電開盤下跌35元、來到1880元，隨後翻紅走高，最高來到1960元，不過午盤遇到賣壓翻黑，下跌10元或0.52%，來到1905元；聯發科今日為處置最後一日，開盤上漲40元、來到3195元，午盤上漲135元或4.28%，來到3290元。半導體設備股也跟著大盤一同走低，竑騰、蔚華科被打到跌停板，瑞耘、東捷下跌逾9%，創新服務、星雲下跌逾8%，敘豐、高僑、日揚下跌逾7%，盟立下跌逾6%。PCB族群也相對疲軟，尖點下跌逾9%，敘豐、敬鵬下跌逾7%，寶得利、德宏下跌逾5%，凱崴、達航科技、高技、亞泰金屬下跌逾4%不過今日資金焦點在於被動元件族群，臺慶科、立敦、天二科技、華容、聚鼎、立隆電、凱美、日電貿、鈞寶、九豪、大毅攻上漲停板，鈺鎧、華新科上漲逾9%，金山電、國巨*上漲逾7%。光學鏡頭族群也有買單敲進，今國光攻上漲停價78.9元，聯一光上漲逾9%，揚明光上漲逾5%，新鉅科上漲逾2%。AI眼鏡概念股同步走高，海華攻上漲停板71.2元，臻鼎-KY上漲逾6%，揚明光、興能高上漲逾5%，聯發科、澤米上漲逾4%，驊訊上漲逾3%。