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總統賴清德今（20）日就職兩週年，在記者會上宣布面對少子女化挑戰，將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元。賴清德說明，不是只有發放成長津貼，還有包括對職場的友善、家庭的支持，還有住宅的提供等，這是一個完整配套，希望能夠讓家庭、工作、職場都可以兼顧，這樣年輕人才有能力，也才願意，去結婚、養兒育女，這是政府的目標，一年預算約2000億規模，強調台灣有這個能力負擔，不會排擠到其他預算，當稅收增加、經濟發展時，的確是要著眼於國家未來，最具體的就是對年輕人跟小孩子的照顧，這是沒有問題的。賴清德表示，少子女化的議題是國安問題，必須要提高到國家的戰略層次來面對這問題。過去政府做了很多努力，但是主要是聚焦在，第一如果年輕人想要生小孩，因為經濟的因素，沒有辦法生、不敢生，所以推出0到6歲國家一起養；第二，年輕人想生但因為身體的因素所以沒有辦法生，所以提出人工生殖補助，協助家庭能夠達成他們的願望，另外在職場友善方面野做了改善。賴清德提到，但是這幾年看到，孩子出生數越來越少，盤點之後認為做得不夠，所以有必要提出人口對策新戰略，第一篇就是家庭支持篇，後續還會再提出其他的人口政策，來解決台灣的人口問題跟人力不足的問題。0到18歲發放每人每月5000元成長津貼，未來成長津貼也會有其中一部分設計成兒童未來帳戶，18歲的時候就有政府給予的經費，讓孩子就學、創業等。賴清德說，家庭支持篇顧名思義就是只有發放成長津貼，還有包括對職場友善、家庭支持，還有住宅提供等，這是一個完整配套，希望能夠讓家庭、工作、職場都可以兼顧，這樣年輕人才有能力也願意結婚、養兒育女，這是政府的目標，預算大概一年2000億元規模，台灣有這個能力負擔，不會排擠到其他預算。賴清德強調，台灣今年GDP總值已經到超過32兆，所以稅收也在增加，當經濟發展、稅收增加的時候，的確是要著眼於國家的未來，最具體的就是對年輕人、小孩子的照顧，這是沒有問題的。