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批賴清德操作兩國論 嗆不想當總統就公投

批賴清德偷換概念 還原鄭麗文主張

總統賴清德今（20）日就職2週年，談話時批評國民黨主席鄭麗文阻擋軍購、見習近平放棄台灣主體性，砍斷國安兩隻腳。對此，國民黨回擊賴清德赤裸裸操作兩國論，漠視國際現實與台灣安全風險，以台獨意識挑動兩岸對立，他的說法是政治抹黑、偷換概念，若不想當中華民國總統，請提案推動台獨公投。國民黨批判，賴清德悍然拒絕依照中華民國憲法定位兩岸關係，將「中國」大陸視為境外勢力，赤裸裸操作兩國論。在美國總統川普已明言警告不支持台獨、不為台獨而戰之後，賴清德仍漠視國際現實與台灣安全風險，繼續以台獨意識形態挑動兩岸對立，將台灣兩千三百萬人民的安危推向更高風險。針對賴清德說，1996年第一次總統直接民選讓「中華民國台灣」成為「嶄新國家」，國民黨強烈批判，賴清德的說法自失國格，混淆主權國家的概念。總統直接民選只是改變總統選舉方式，何來「嶄新國家」一說？賴清德在就職兩週年，既不敢大膽地更改國號建立台灣共和國，又不敢逃出中華民國憲法的框架，用嶄新國家來包裝他「務實台獨工作者」的初衷。國民黨誠心建言，賴總統不必這麼辛苦，不想當中華民國總統，就請民進黨立委提案，推動「台獨」公投。賴清德回應媒體提問時，惡意扭曲中國國民黨主席鄭麗文「國家安全要有兩隻腳」主張，指稱鄭主席「阻擋軍購」、「放棄台灣主體性」，國民黨嚴正駁斥，賴清德的說法完全是政治抹黑、偷換概念，也再次證明賴清德無法創造和平，就把和平抹紅；無法恢復對話，就把對話抹黑；無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。國民黨指出，鄭主席提出「國家安全兩隻腳」的主張非常清楚：一隻腳是足夠且強大的自我防衛力量；另一隻腳是尋求兩岸和平、擴大對話交流，以「尋求兩岸和平永不休止的努力跟決心」，盡最大努力排除戰爭與軍事衝突的可能。這才是務實、完整、負責任的安全戰略。國民黨痛批，賴清德「倚美謀獨」的企圖已經被川普總統戳破，卻仍執迷不悟，意圖「以武拒和」，用不斷增加軍備、升高對抗情緒，否定國民黨為兩岸打開的和平大道。鄭主席訪問大陸並與習近平總書記會面後，大陸方面釋出包括恢復兩岸觀光交流等措施，這原本可以讓台灣觀光業者、基層產業與一般民眾實際感受到和平紅利。賴清德卻拒絕面對民間需求，拒絕恢復正常交流，寧可讓觀光業繼續苦等、讓兩岸善意繼續空轉，也把在野黨的和平努力抹成統戰，把民眾對交流的期待說成危險。這不是守護台灣，這是為了民進黨的政治利益犧牲台灣人民的安全與生計。