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台北股市今（20）日多空激戰，開盤上漲28.6點、來到40204.16點，隨後漲點最高來到263.48點，不過盤中遇到賣壓襲擊，最低來到40004.05點，下跌171.51點，終場下跌154.74點或0.39%，收在40020.82點，守穩40000點整數關卡，成交量為9789億元。中小型股同步開高走低，櫃買指數開盤上漲0.69點、來到398.87點，終場下跌1.76點或0.44%，收在396.42點，成交量為2425.8億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、第一金、華邦電、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、南亞科、群聯、聯發科。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2205元開出，隨後在盤下震盪，最後一盤更是爆出賣單，終場收在最低價2185元，下跌20元或0.91%，拖累大盤指數就有160點；台達電開盤下跌35元、來到1880元，隨後翻紅走高，最高來到1960元，終場收在平盤價1915元；聯發科今日為處置最後一日，開盤上漲40元、來到3195元，終場上漲75元或2.38%，收在3230元，挹注大盤指數就有30點。不過今日資金焦點在於被動元件族群，臺慶科、華新科、立敦、天二科技、越峰、華容、聚鼎、立隆電、凱美、日電貿、鈞寶、鈺邦、九豪、大毅攻上漲停板，鈺鎧上漲逾9%，千如、禾伸堂上漲逾8%、金山電上漲逾7%。光學鏡頭族群也有買單敲進，今國光、聯一光攻上漲停板，澤米上漲逾7%，揚明光上漲逾5%，新鉅科上漲逾2%。AI眼鏡概念股同步走高，海華攻上漲停板71.2元，臻鼎-KY、澤米上漲逾7%，興能高上漲逾6%，揚明光上漲逾5%。半導體設備股也跟著大盤一同走低，蔚華科、瑞耘、東捷被打到跌停板，日揚下跌逾9%，星雲下跌逾8%，高僑、盟立下跌逾7%。PCB族群也相對疲軟，尖點下跌逾7%，敬鵬、凱崴下跌逾6%，台表科下跌逾5%，達航科技、德宏、泰鼎-KY下跌逾4%。