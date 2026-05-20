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伊波拉病毒以接觸傳染為主 疾管署：避免參加疫區喪禮

我國伊波拉威脅仍低 疾管署發醫界通函：持續加強邊境監測

非洲疾病管制預防中心（Africa CDC）上週五證實，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）偏遠省份爆發新一波伊波拉（Ebola）疫情，WHO宣布民主剛果的伊波拉疫情達到「國際關注公共衛生緊急事件」。而我國疾管署19日也發布醫界通函提醒醫護留意旅遊史、接觸史，目前也評估本波疫情對於我國的整體威脅風險仍低。根據《BBC》、《CNN》報導，民主剛果的伊波拉疫情已通報至少100人死亡，疑似病例超過390例，烏干達也有2例確診、1例死亡病例。據醫療傳教團體和美國疾病管制與預防中心（CDC）稱，1名在民主剛果工作的美國醫生已被確診感染，將被送往德國接受治療。我國疾管署副署長曾淑慧提到，WHO已將民主剛果和烏干達的疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。她表示，根據WHO的資訊，包括約80多例通報疑似或確診死亡，加上病毒本身並沒有疫苗或相關抗病毒藥物可治療，因此WHO將疫情視為國際關注的公共衛生緊急事件。曾淑慧說，伊波拉致死率約50%，而WHO進行風險評估，目前認為對於當地、當區的風險高，起因來自伊波拉病毒傳播途徑以接觸傳染為主，且個案較侷限在某些區域，非洲國家等，目前疾管署參考世界衛生組織、相關國家，包括美國CDC、歐盟CDC的資訊，同時把旅遊建議等級調整為第二級「警示（Alert）」。曾淑慧提醒，民眾若到當地必須加強防護，包括注意手部衛生、呼吸道禮節。若到相關疫區，則要避免接觸疑似或確診個案，特別是血液、體液等分泌物，曾淑慧指出，同時要避免參加喪禮、接觸遺體，另外野生動物也注意，尤其蝙蝠或靈長類等。不過，整體而言對我國的整體威脅仍低。曾淑慧說，目前國際人員往來非常頻繁，交通便利，無法排除境外移入個案的可能性，因此會去持續加強邊境監測。疾管署也發布醫界通函。曾淑慧提醒，醫護在診治患者時要注意其旅遊史、接觸史等。疾管署表示，伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起，潛伏期2至21天，初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。可能經由果蝠、靈長類、森林羚羊與豪豬等動物傳染給人；人與人接觸傳染主要經由黏膜或破損皮膚直接接觸到被感染者或其屍體血液、體液、糞便、分泌物、器官，或是間接接觸被感染者體液污染的環境而感染。疾管署說明，伊波拉病毒感染為傳染病防治法第五類傳染病，如遇有相關症狀且符合通報定義之疑似個案，應於24小時內通報，並採取嚴格的感染管制措施。對於其檢體採檢送驗，請事先通知所在地疾管署該區管制中心，由區管中心配送P620專用運送容器，俟採集抗凝固全血、頰腔或咽喉擦拭液、皮膚切片或內臟組織切片後，註明A類感染性物質，以2-8℃送疾管署檢體單一窗口進行檢驗。