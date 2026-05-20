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▲牙牙發聲證實已卸下啦啦隊隊長身分。（圖／翻攝牙牙IG@yibifang）

藝人李博翔近日遭爆與女友、歌手王欣晨發生激烈衝突，而曾任台鋼獵鷹啦啦隊Wings Girls成員的「牙牙」也因當時疑似出面勸架，被外界捲入事件之中，消息曝光後迅速引發討論，不少網友開始關注她與整起事件的關聯，對此牙牙也親自透過社群發聲，坦言自己已經離開啦啦隊，並感謝粉絲多年陪伴，同時希望外界不要過度揣測，更盼事件不要再持續擴大。面對外界關注，牙牙在IG限時動態中低調回應，表示希望事情不要被過度延伸，畢竟屬於私人領域，也擔心後續討論可能造成更多人困擾，她並未正面談論衝突細節，而是選擇以平靜態度看待整起風波，希望大家能將焦點回歸當事人本身，不要讓無關的人再被捲入輿論之中。除了回應風波外，牙牙也同步透露，自己目前已不再是啦啦隊成員，同時也卸下隊長身分，消息曝光後，不少粉絲感到相當不捨，因為她過去在Wings Girls期間擁有不少支持者，無論舞台表現還是與粉絲互動，都累積一定人氣，如今親自證實離隊，也讓不少球迷留言替她加油，希望她未來一切順利。談到過去的啦啦隊時光，牙牙也忍不住感性發文，表示非常感謝一路以來團隊的照顧與陪伴，她提到很謝謝球團願意給予舞台，讓自己能在應援舞台上留下許多回憶，也感謝女孩們一路上的扶持與陪伴，短短幾句話卻流露出她對啦啦隊生涯的深厚感情，也讓粉絲看了相當感慨。貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言替牙牙打氣，認為她始終以成熟態度面對風波，也希望外界不要再過度解讀事件，此外也有球迷感謝她過去在場邊帶來的熱情與活力，認為即便離開啦啦隊舞台，她依舊是許多人心中的重要存在。如今隨著事件持續延燒，牙牙的發聲也再次成為外界討論焦點。