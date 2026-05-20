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「彈性育嬰假」升級「育兒假」 子女年滿6歲前都能請

▲行政院長卓榮泰昨（19）日表示，政府將提出「0到18歲的全程支持計畫」，其中「彈性育嬰假」將升級為「育兒假」。（圖／行政院提供）

育兒假重點整理

▲育兒假讓父母更有時間陪伴孩子成長。（示意圖／photoAC）

爸媽憂請假回不了職場 勞動部長：政府承擔企業薪資成本

▲洪申翰指出，擴大的育兒友善假別導致的企業薪資成本，將改由政府負擔。（資料照／記者鍾泓良攝影）

台灣少子化問題嚴重，為了讓夫妻敢生、爸媽能安心照顧孩子，行政院宣布，將推出「0到18歲的全程支持計畫」，其中現行的「彈性育嬰假」將升級為「育兒假」，從原本3歲前可申請「育嬰假」，改為6歲前都能申請，讓父母都能在小孩突發腸病毒、生病時，有更充裕且安心的照顧空間，最快在下周四（28日）行政院會拍板通過。行政院長卓榮泰昨（19）日表示，政府將提出「0到18歲的全程支持計畫」，其中「彈性育嬰假」將升級為「育兒假」，在孩子年滿6歲前都能適用。目前勞工任職滿6個月後，每一位子女滿3歲之前，父母都可申請最長2年育嬰留職停薪，也就是「育嬰假」，期間有6個月可領取8成薪資補貼。今年1月起推動「彈性育嬰假」，開放育嬰假其中的30日可用「日」為單位請假，讓育嬰假不用一次就要連續請假30天，而行政院新公布的「育兒假」，則是把原本「彈性育嬰假」的適用年齡3歲，拉高至6歲。：每位子女年滿6歲前。：30日。：父母（受僱者）任職滿6個月都能申請。：「0到18歲全程支持計畫」包括育兒假、育嬰住宅減稅優惠，婚假、產假、陪產假更合理規畫等相關方案，最快在下周四（28日）行政院會拍板通過。消息一出，許多民眾紛紛表示，就算政府有規劃育兒假，但請了還是會擔心被公司辭退，「延長到18歲也一樣，根本就不能請，請了就再也不用回公司。檢舉也沒用，資方根本罰不怕」、「你想請也要公司願意讓你請，有些請完回來就沒工作了」。不過也有民眾認為能請育兒假很好，「以後（孩子）生病在家可以安心請假」、「終於聽到爸媽的心聲了！腸病毒真的要請假顧」。勞動部長洪申翰表示，考量勞工育兒時間不足，必須在職場和家庭之間2選1，因此將「彈性育嬰假」的子女年齡從3歲拉高至6歲，改為育兒假，讓爸爸也能增加育兒時間，未來育嬰制度改革不會只是單純延長育嬰留停時間，而是會朝男性也能承擔照顧責任，規劃陪產假、陪產檢假、育嬰留停津貼等，