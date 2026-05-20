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韓國演員李珉廷日前在個人網路節目中，邀來曾經合作過《回來吧大叔》的Rain，無預警自爆私底下其實不和Rain、金泰熙夫婦進行夫妻雙人聚會，因為金泰熙個性太害羞，Rain更在節目中爆料李炳憲、金泰熙其實是同一種人，而自己和李珉廷則比較相似，屬於另外一種極端。李珉廷昨（19）日在個人影音頻道公開的最新影片中和Rain合體，由於他們過去曾在電視劇《回來吧大叔》中飾演夫婦，因此她還搞笑取名為「前夫系列」。由於兩人的配偶李炳憲與金泰熙，過去也曾在神劇《特務情人 IRIS》中搭檔過，四個人之間奇妙的緣分，讓現場製作組忍不住好奇提問雙方私下是否會舉辦夫妻同伴聚會。李珉廷非常直率地表示兩家人平時幾乎不怎麼進行夫妻聚會，隨後貼心地幫忙解釋原因，坦言金泰熙姐姐的性格其實有點害羞，所以私底下比較不常參與這類的熱鬧聚會。坐在一旁的Rain則補充，但老婆金泰熙和李炳憲哥哥的性格真的非常相似，而自己和李珉廷的個性則是完全同一路。李珉廷隨即大笑並加碼吐槽，形容自己和Rain聚在一起時根本就是「調皮鬼」，平時很愛開玩笑、愛鬧又做自己，相較之下李炳憲和金泰熙那一方則是屬於成熟穩重、會默默在周圍照顧所有人的類型。Rain也直言兩個人就是那種走自己路、想做什麼就必須立刻去做的性格。李珉廷笑說，雖然在外界眼中，像自己跟Rain這樣活潑外向的人看起來比較容易討喜，但實際上私底下更善良、願意為家庭和身邊的人付出更多犧牲的，其實是李炳憲和金泰熙那種沉穩的性格。