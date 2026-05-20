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總統賴清德今(20)日就職兩週年。高雄市長陳其邁表示，日前民調顯示總統在國防、經濟面表現佳，也算是總統期中考；他也喊話希望未來兩年朝野能夠更加和諧，尤其跟藍綠立場無關的部分，例如國家總預算、安全、經濟的發展等，這些都應該是沒有藍綠的問題。陳其邁指出，台灣目前在整個地緣政治、跟全球供應鏈層面都面臨重大挑戰，尤其地緣政治部分，因為中國不斷軍演與加強軍備，不僅對台灣安全造成影響，甚至對周邊國家也都造成某種程度的不平衡，所以包括日本、菲律賓都在增加自我防衛能力。陳其邁認為，朝野大家應該把藍綠的眼鏡放下來，為國防安全、經濟發展等發展，大家共同努力，他認為這是國人共同期待。陳其邁也認為，賴清德不僅在台灣的國防安全、或者是帶領台灣在產業轉型與成為AI技術大國上，這些努力都具體反映國防支出與股市表現，國防、經濟的表現做得都非常好，兩年的時間其實也剛好顯示在日前公布的民調，也算是期中考的成績。陳其邁進一步喊話，未來的兩年也希望朝野更加和諧，尤其不跟藍綠有關的像是國家總預算 、國家安全、經濟發展等政策，都應該是沒有藍綠問題，不能說藍的就反對國防。他喊話朝野應把這個藍綠的眼鏡放下來，為了國防安全、經濟發展，大家共同努力，這才是國人共同期待。陳其邁也舉苗栗縣為例，賴清德訪視苗栗時，縣長當面爭取預算；高雄情況也一樣，從財政收支劃分法到總預算編列，總共一般補助加計劃型補助共減少174億元，對地方發展嚴重衝擊。所以，回到民生的問題，來解決民眾、地方發展的這一些法案、預算，大家都希望能趕快通過，尤其像台船公會也站出來講話，高雄傳統產業很多，也是軍工產業的重鎮，把這些無人機、潛水艇的預 算刪掉，會影響到高雄產業的發展。