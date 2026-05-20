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總統賴清德今（20）日就職2週年，談話時批評國民黨主席鄭麗文阻擋軍購、見中國共產黨總書記習近平，接受九二共識、放棄台灣主體性，讓中國砍斷國安另一隻腳。對此，國民黨駁斥，稱習近平從未說過九二共識是「一國兩制的台灣方案」，二共識不是國共兩黨的共識，是兩岸白手套機構達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」，九二共識是定海神針，民進黨長期政治詐術，放棄中華民國主體性。國民黨強調，中華民國憲法，是我們國家、全體國民最堅實的「防護罩」。基於憲法，在國際關係層面，中華民國是主權獨立的國家；在兩岸關係層面，兩岸政府「互不承認主權、互不否認治權」。兩岸關係不是「兩國」關係，不是統一前的西德與東德，或是南韓與北韓，屬於兩個分裂國家。國民黨嘲諷賴清德是「裝睡的人叫不醒」，習近平從未說過九二共識是「一國兩制的台灣方案」。國民黨願意再次對賴總統說明，九二共識不是國共兩黨的共識，是兩岸政府委託的白手套機構海基會、海協會於1992年香港會談後，達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」，因為有九二共識才有1993年的辜汪會談、1998年的辜汪會晤、2015年馬英九總統與習近平主席在新加坡的歷史性會晤。國民黨重申，九二共識是在中華民國憲法架構下，讓兩岸能夠對話、降低敵意、避免戰爭的定海神針。賴清德扭曲九二共識，是民進黨長期以來的政治詐術。真正放棄中華民國主體性的，是按著中華民國憲法宣誓，卻在兩岸政策上處處閃躲中華民國憲法定位的賴清德。國民黨表示，賴清德口口聲聲說「以交流取代圍堵，以對話取代對抗」，實際上卻把願意交流的人打成統戰，把主張對話的人打成賣台，把正常政黨交流說成放棄主體性。這不是對等尊嚴，這是政治雙標；這不是維持和平，這是製造對立。賴清德如果真心希望兩岸對話，就不該一邊宣稱願意交流，一邊攻擊所有努力搭橋的人；不該一邊說要和平穩定，一邊把和平道路全部堵死。