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第一項宣示，是兩岸維持現狀

第二項宣示，是經濟必須全民有感

第三項宣示，是人口政策進入新的戰略階段

第四項宣示，是國防特別預算的亡羊補牢

▲總統賴清德發表執政兩周年談話。（圖／記者葉政勳攝）

總統賴清德今（20）日以「總統直選30週年，勇敢追求未來」為主軸，發表就職兩週年談話。從兩年前宣誓就職時對國人的承諾談起，強調兩年來這份責任沒有一天離開心中，也沒有因為挑戰艱難而有所逃避，談話總體可歸納成4大宣示，包括兩岸維持現狀、經濟必須全民有感、面對少子女化挑戰，以及國防預算必須亡羊補牢。賴清德上午於總統府以「總統直選三十週年，勇敢追求未來」為主軸，發表談話，論述兩岸、經濟、人口到國防，層層展開，最後收束到民主台灣的國家定位，試圖在國內政治分歧與國際局勢變動中，重新定錨執政路線，也揭示四大國政戰略擘劃 。賴清德明確指出，台灣的未來不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，必須由兩千三百萬人民共同決定，在兩岸政策上將「維持台海和平穩定，阻止外力改變台海現狀」定位為台灣的國家戰略目標。他重申，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴原則下，與中國展開健康有序交流。據指出，在川習會後，美中互動牽動台海局勢，賴清德選擇在兩週年談話中再次清楚表態，等於向國內外同步釋出訊號：台灣不挑釁、不冒進，但也不會在壓力下自我矮化。賴清德所說「和平不能只靠善意，更不能建立在讓步或幻想」，也點出台灣面對兩岸關係的現實判斷：台灣珍惜和平，但不能把和平寄託在對方善意；台灣追求穩定，但不能以犧牲主權與民主生活方式作為代價。賴清德在談話中首度公開宣示，將提出千億元規模中小微傳統產業加速升級轉型計畫，意指執政團隊的經濟政策並不只關注高科技產業，更要回應基層勞動者、中小企業、傳統產業與服務業的轉型焦慮。賴清德表示，他始終沒有忘記在社會各崗位、各角落辛苦工作的身影，國家的經濟成長，不是讓少數人站得更高，而是要讓更多人民站得更穩。過去兩年，台灣在半導體、AI、供應鏈重組與國際投資布局上，確實站上全球關鍵位置，但賴清德今天的談話更強調成長成果如何轉化為人民生活的實際感受，以及整體社會如何共享成果的轉型升級工程，千億元轉型計畫瞄準的是中小企業面臨人力、資金、技術與AI應用等轉型困局，由政府投入資源進行重點補強。面對少子女化挑戰，賴清德宣布將提出完整的「台灣人口對策新戰略」，其中一項對策是發放0至18歲成長津貼，每人每月5000元，並從婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育住宅等面向提供協助。賴清德將「敢婚、敢生、敢養、敢於追求幸福」作為政策目標，未來人口政策必須把職涯、家庭分工、企業責任、公共托育、住宅支持與職場友善整合起來，讓養兒育女不再是家庭孤軍奮戰，而是由國家與社會共同承擔。賴清德對國防特別條例在立法院未能完整通過表達明確立場，指出這勢必嚴重影響台海和平穩定現狀，政府將另提特別條例，並透過追加預算、提高年度預算等方式，進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化、永續化的國防戰力。賴清德所說「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」，是身為三軍統帥為國家安全定錨，和平不是等待而來，而是必須以實力、意志與準備來支撐，國防投資也不只是軍事支出，而是台灣能否守住民主生活方式、維持區域穩定的必要基礎。據指出，總結而言，賴清德的就職兩週年談話拉出高度，是一場面向未來30年的國家路線宣示。兩岸維持現狀，說明台灣不接受外力決定前途；經濟全民有感，要求成長成果必須轉化為人民共享；人口政策新戰略，回應台灣最深層的世代危機；國防特別預算亡羊補牢，則是補強和平所需的實力基礎。最後，收束到「民主台灣」的定位，台灣之所以值得守護，不只因為地緣戰略重要，更因為這是一個人民能投票、能選擇、能決定自己未來的國家。