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▲Andy老師（如圖）近日被問到近期是否有曖昧對象時，他幽默表示：「最近一直追蹤白沙屯媽祖娘娘。」（圖／翻攝自Andy老師臉書）

百萬YouTuber Andy老師（王崇睿）與家寧分手後，感情動向始終備受外界關注，過去他曾被爆與美女經紀人李郁涵關係密切，甚至傳出同居消息，但當時雙方皆低調否認，Andy也強調對方只是工作上的重要夥伴，不過近日有人曝光2人去年底在白沙灣約會的照片，不僅一起海邊散步，互動更甜蜜自然，甜蜜的畫面宛如偶像劇，瞬間掀起網友熱議。根據《鏡週刊》報導，Andy與李郁涵去年底現身新北石門白沙灣附近，兩人當天穿著休閒輕鬆，與另一對情侶同行散步，期間Andy不僅一路陪伴在女方身旁，還被拍到從後方自然摟住對方腰部，身體幾乎緊貼，畫面看起來相當浪漫，目擊民眾也形容2人氣氛十分甜蜜：「完全不像只是普通工作夥伴。」整體氛圍宛如偶像劇場景。事實上，李郁涵過去曾是電視台娛樂線記者，因外型亮眼與談吐流利，在媒體圈頗有知名度，之後則離開新聞圈創業，自創法式家居品牌「LEMUSÉE」，近年她則成為Andy身邊重要工作夥伴，除了協助媒體公關與商業合作外，也一路陪伴他度過與家寧拆夥後的低潮時期，因此2人關係一直備受外界關注。其實早在去年，就曾多次傳出Andy與李郁涵疑似交往，甚至爆出男方搬進信義區豪宅同居，不過當時Andy對外否認戀情，表示女方只是經紀人，同時也是自己「很重要的貴人」，很多事情都會向她請教，然而隨著白沙灣親密照片曝光，不少網友也認為，若只是一般工作夥伴，似乎很難解釋如此自然又親密的互動方式。另一方面，Andy與家寧的財務與頻道經營權糾紛至今仍持續進行中，據了解上月雙方已進行第3次調解，但整場協商短短數分鐘便宣告破局，如今官司尚未結束，Andy的感情生活又再度成為焦點，也讓不少粉絲開始留言祝福，認為若真有新戀情，或許也是他走出過去風波後的新開始。對於被拍到在海邊甜蜜互動，Andy的經紀人李郁涵向《NOWNEWS今日新聞》表示：「感謝各界關心，照片為過去與一群友人出遊散心時的粉絲合影。現階段Andy老師 最關心的，仍是群海公司相關帳務以及犯罪所得沒收後，是否能依法取回自身應得的部分。」