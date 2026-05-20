皮克敏手遊《Pikmin Bloom》5月「社群週」將在周六（5月23日）啟動，玩家需要大量種花才能蒐集近半年的「特殊花徽章」；此外，官方今（20）日也宣布，6月的主要花朵將是全新綻放的「風鈴草」，社群日則定在6月13日、6月14日。
皮克敏5月「社群週」將登場 超難種花任務一次看
《Pikmin Bloom》「社群週」每半年舉辦一次，通常在5月底和11月底；本次玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。
過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上，所有花種任務同時並行；若所有徽章都集齊，會啟用「超難任務」，玩家要依序種植各5000朵的鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香，種完第一種花，會送下一種花的50個花瓣，全部完成可以獲得 Mii 的窄管褲（金色）。
皮克敏6月新花朵登場 社群日時間確定
《Pikmin Bloom》在2026年6月，將把「白色、藍色、紅色的風鈴草」加入，風鈴草並沒有黃色，屆時頭上長著風鈴草的皮克敏，將更能抵抗蘑菇的攻擊，擁有更高的工作力。
此外，整個6月期間，如果在大花周圍種植「普通的紅色、黃色、白色或藍色花瓣」，偶爾可能會開出「繡球花、牡丹、週年紀念玫瑰、鳶尾花、勿忘我、風鈴草」；6月打蘑菇獲得的果實，則將提供「普通精華、繡球花精華、牡丹花精華、週年紀念玫瑰精華、鳶尾花精華、勿忘我精華、風鈴草精華。」
而《Pikmin Bloom》2026年6月的「社群日」，確定將在6月13日和6月14日進行，玩家需透過「日行1萬步」，獲取限定的「風鈴草徽章」，詳細任務、活動，《Pikmin Bloom》將在5月底陸續公布。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Pikmin Bloom》「社群週」每半年舉辦一次，通常在5月底和11月底；本次玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。
過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上，所有花種任務同時並行；若所有徽章都集齊，會啟用「超難任務」，玩家要依序種植各5000朵的鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香，種完第一種花，會送下一種花的50個花瓣，全部完成可以獲得 Mii 的窄管褲（金色）。
《Pikmin Bloom》在2026年6月，將把「白色、藍色、紅色的風鈴草」加入，風鈴草並沒有黃色，屆時頭上長著風鈴草的皮克敏，將更能抵抗蘑菇的攻擊，擁有更高的工作力。
此外，整個6月期間，如果在大花周圍種植「普通的紅色、黃色、白色或藍色花瓣」，偶爾可能會開出「繡球花、牡丹、週年紀念玫瑰、鳶尾花、勿忘我、風鈴草」；6月打蘑菇獲得的果實，則將提供「普通精華、繡球花精華、牡丹花精華、週年紀念玫瑰精華、鳶尾花精華、勿忘我精華、風鈴草精華。」
而《Pikmin Bloom》2026年6月的「社群日」，確定將在6月13日和6月14日進行，玩家需透過「日行1萬步」，獲取限定的「風鈴草徽章」，詳細任務、活動，《Pikmin Bloom》將在5月底陸續公布。