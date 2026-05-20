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長榮航空今（20）日起將以放大機型空中巴士A330－300廣體客機導入高雄出發航線，涵蓋東京、上海及澳門三大航點，首個航班為高雄－東京成田，今日推出主題專屬候機室及互動遊戲活動。長榮航空總經理孫嘉明表示，南部市場需求增溫並看好未來發展潛力，因此優化航線布局也展現深耕南台灣市場、推進整體航網策略的具體成果。長榮航空長期深耕南部市場，推動高雄成為第二營運樞紐，此次A330－300廣體客機進駐高雄，相較原本執飛的A321機型單走道配置，座位數提升至309席，大幅增加近七成，同時配備升級個人視聽娛樂系統與更寬敞的客艙空間，並提供機上免費WiFi，全面提升旅客搭乘體驗。今搭乘首航班的林先生表示：「很高興能搭到長榮航空從高雄飛到東京的廣體客機首航航班，以後不用再跑到北部就可以享受舒適的大飛機了，雙走道的設計在上下飛機或移動時也都很方便。今天登機門不但準備了互動小遊戲，還可以拿禮物，我們一家人都非常興奮！」