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總統賴清德今（20）日就職兩周年，提及維持台海和平穩定的現狀，阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。三三企業交流會理事長林伯豐說，對於賴總統努力，以及美國總統川普訪問中國結果，台灣應該體認現況，對於兩岸溝通交流思想再開放一點、進一步一點，對於整體經濟環境都有幫助。賴清德今日致詞表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。對此，林伯豐表示，川普訪中以後，台灣應該體認現況，兩岸溝通交流應該思想再開放一點、再進一步，我想對整個企業、整個經濟環境是有幫助的，並且認為兩岸的海峽會、海基會正式交流很重要。另外，賴清德提到， 將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會。林伯豐說，賴總統的經濟政策跟工商企業界是只有表達，很少有溝通，也希望能夠商會跟總統府能夠多了解、能夠對台灣經濟要有幫助。而面對少子化，政府也將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。林伯豐認為，台灣的人口在減少，生育率在降低，所有提供獎勵金是對台灣的整體的人口是有幫助的，是正確的方向。他也希望賴總統520就職演說能夠對台灣經濟、重視經濟，對外引進外資，特別是像輝達這樣的企業能夠引進，「我想對台灣整體的國際經濟形象跟爭取台灣的經濟的發展是有幫助的。」